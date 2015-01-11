В новогодних городках зажглись праздничные огни

28 декабря межведомственная комиссия проверила их готовность. Оформление площадок традиционно курировал Парк культуры и отдыха. Торжественного открытия в этом году не было, но жители округа уже могут там гулять, а детвора играть в своё удовольствие.

В этом году праздничные площадки, как и в прежние годы, были оборудованы в Озерке, в посёлках Татыш, Метлино и Новогорный. Из-за пандемии торжественного открытия не проводилось, что не помешало детворе быстро освоить ледовые постройки и подойти к новогодней ёлке.

В Озерске праздничная площадка оформлена традиционно у пруда на пр. К. Маркса. В ледовых фигурах отражены: юбилей – 85 лет киностудии Союзмультфильм и тема малых народов Севера. С двух сторон у входа в городок, со стороны пруда, а также со стороны пешеходной зоны, гостей встречают соответствующие теме ледовые композиции с подсветкой.

Для маленьких детей уже залита горка «Морж», сделана сказочная чаша «Ладья», построен лабиринт.

В центре городка у ёлки стоит фотозона – трон на фоне ледяного полукруга с надписью Озерск, а также Дед Мороз и Снегурочка.

На территории городка можно увидеть композицию, посвящённую известному и любимому мультфильму «Умка».

Изо льда выполнен символ и покровитель 2021 года – трудолюбивый и надёжный Бык.

Праздничную атмосферу дополняют световые объекты.

Большая деревянная горка выполнена с соблюдением требований Роспотребнадзора, она оснащена двумя лестницами с левой и правой стороны.

Кроме того, праздничные огни зажглись и в посёлках. В Метлино была продолжена тема новогодней сказки, изо льда выполнены резные фигуры: лабиринт, Дед Мороз и Снегурочка, цифра наступающего года, ладья.

В Новогорном праздничная площадка посвящена 80-летию отечественной космонавтики. На площадке выполнены различные ледовые фигуры, в том числе ракета, фотозона с признанием в любви к родному посёлку и горка.

Красочно оформлен городок и в посёлке Татыш. Резные фигуры уже осаждает местная детвора.

– В этом году, как никогда, нам всем хотелось бы почувствовать праздник. Большое спасибо коллективу парка за то, что они подарили нашим детям праздник в такое сложное для всех время. Мы все ждём положительных эмоций и здесь, в городках, они появляются. Ребятня везде катается, осваивает городки и в городе, и в посёлках, у всех хорошее настроение, – отметила начальник управления культуры администрации Светлана Степанова.

Управление культуры, Парк культуры и отдыха и подрядчики обращаются к жителям округа с просьбой бережно относиться к ледовым городкам, чтобы они как можно дольше оставались нарядными и радовали глаз.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/45439/