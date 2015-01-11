Морозы до –31 ждут Челябинскую область в последнюю среду 2020 года

В Челябинской области ожидается 30-градусный мороз – масса арктического холода идет на смену снежному циклону.

Существенное понижение температуры воздуха ожидается в ночь на среду, 30 декабря. Сегодня же столбики термометров покажут 10-15 мороза, местами при прояснении – до 20-ти. Днем во вторник, 29 декабря, будет минус 8-13, в низинах – холоднее, до 18-ти. Ветер ожидается западный с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду, местами – порывы до 13-ти. Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

В дальнейшем ветер стихнет, атмосферное давление вновь скакнет вверх, до 752 мм рт.ст., а столбики термометров, напротив, поползут вниз. В ночные часы будет до 29-31 градуса, днем – 16-21 мороза.

https://dostup1.ru/society/Morozy-do-31-zhdut-Chelyabinskuyu-oblast-v-poslednyuyu-sredu-2020-goda_132993.html