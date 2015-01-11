2020-12-29YEKT11:00:00 | Губерния Сергей Сушков вручил награды лучшим аграриям региона Источник: Пресс-служба Губернатора и Правительства Челябинской области









Победители областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области получили дипломы и денежные премии за отличную работу в 2020 году из рук заместителя губернатора Челябинской области Сергея Сушкова.Механизаторы, агрономы, животноводы, ветеринарные врачи, главы фермерских хозяйств, руководители сельхозорганизаций, сельскохозяйственные районы награждены за добросовестный труд в непростых условиях уходящего сельскохозяйственного года, которые были осложнены противоэпидемическими мерами в связи с распространением нового коронавируса.«Поздравляю вас с окончанием не только сельскохозяйственного, но и календарного года. Он был нелегким в том числе и для аграриев. Южный Урал и его агропромышленный комплекс доказали, что готовы к серьезному вызову. В непростых погодных условиях, в режиме сопротивления пандемии коронавируса, наши сельскохозяйственные перерабатывающие предприятия продолжали бесперебойно обеспечивать жителей области продуктами питания. Перед нашим агропромом стоят большие задачи. Перерабатывающая промышленность каждый год наращивает мощность, требует от аграриев новых больших объемов сырья. Благодарю вас за профессионализм, преданность избранному делу. Надеюсь, что следующий год принесет нашей отрасли финансовый рост и новые достижения», – поздравил присутствующих в зале вице-губернатор Сергей Сушков.Победителей определяла специальная конкурсная комиссия, — это 62 участника конкурса, в числе которых как отдельные специалисты, так и предприятия отрасли и аграрные районы. В числе номинаций конкурса: «Лучший комбайнер», «Лучший овощевод защищённого грунта в тепличных комбинатах круглогодичного цикла производства», «Лучший оператор машинного доения», «Лучшее отделение (бригада) по животноводству», «Лучшая птицефабрика яичного направления», «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучший сельскохозяйственный район» и многие другие.Признание областью самоотверженного труда аграриев в завершающемся году особенно показательно, потому что в один сезон они столкнулись с такими серьёзными вызовами как сильнейшая за последние годы засуха и пандемия нового, ранее не встречавшегося человеку коронавируса. В этих условиях АПК Южного Урала доказал свою готовность к таким трудностям, продолжая без сбоев производить качественную сельскохозяйственную продукцию и обеспечивать продовольствием жителей региона. В условиях всеобщего экономического спада, вызванного пандемией, сельхозтоваропроизводители Челябинской области сохранили трудовые коллективы, на прежнем уровне продолжили выплачивать своим специалистам заработную плату, увеличили экспортные поставки продуктов питания.Улучшать условия жизни селян призвана новая государственная программа комплексного развития сельских территорий, которая в Челябинской области взяла успешный старт. Четыре муниципальных района реализовали свои проекты строительства и реконструкции социальных объектов. На эти цели было направлено 711 миллионов рублей. При этом заслуги в реализации мероприятий госпрограммы в Кизильском районе отмечены золотой медалью агровыставки «Золотая осень 2020». Источник: Пресс-служба Губернатора и Правительства Челябинской областиПобедители областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области получили дипломы и денежные премии за отличную работу в 2020 году из рук заместителя губернатора Челябинской области Сергея Сушкова.Механизаторы, агрономы, животноводы, ветеринарные врачи, главы фермерских хозяйств, руководители сельхозорганизаций, сельскохозяйственные районы награждены за добросовестный труд в непростых условиях уходящего сельскохозяйственного года, которые были осложнены противоэпидемическими мерами в связи с распространением нового коронавируса.«Поздравляю вас с окончанием не только сельскохозяйственного, но и календарного года. Он был нелегким в том числе и для аграриев. Южный Урал и его агропромышленный комплекс доказали, что готовы к серьезному вызову. В непростых погодных условиях, в режиме сопротивления пандемии коронавируса, наши сельскохозяйственные перерабатывающие предприятия продолжали бесперебойно обеспечивать жителей области продуктами питания. Перед нашим агропромом стоят большие задачи. Перерабатывающая промышленность каждый год наращивает мощность, требует от аграриев новых больших объемов сырья. Благодарю вас за профессионализм, преданность избранному делу. Надеюсь, что следующий год принесет нашей отрасли финансовый рост и новые достижения», – поздравил присутствующих в зале вице-губернаторПобедителей определяла специальная конкурсная комиссия, — это 62 участника конкурса, в числе которых как отдельные специалисты, так и предприятия отрасли и аграрные районы. В числе номинаций конкурса: «Лучший комбайнер», «Лучший овощевод защищённого грунта в тепличных комбинатах круглогодичного цикла производства», «Лучший оператор машинного доения», «Лучшее отделение (бригада) по животноводству», «Лучшая птицефабрика яичного направления», «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучший сельскохозяйственный район» и многие другие.Признание областью самоотверженного труда аграриев в завершающемся году особенно показательно, потому что в один сезон они столкнулись с такими серьёзными вызовами как сильнейшая за последние годы засуха и пандемия нового, ранее не встречавшегося человеку коронавируса. В этих условиях АПК Южного Урала доказал свою готовность к таким трудностям, продолжая без сбоев производить качественную сельскохозяйственную продукцию и обеспечивать продовольствием жителей региона. В условиях всеобщего экономического спада, вызванного пандемией, сельхозтоваропроизводители Челябинской области сохранили трудовые коллективы, на прежнем уровне продолжили выплачивать своим специалистам заработную плату, увеличили экспортные поставки продуктов питания.Улучшать условия жизни селян призвана новая государственная программа комплексного развития сельских территорий, которая в Челябинской области взяла успешный старт. Четыре муниципальных района реализовали свои проекты строительства и реконструкции социальных объектов. На эти цели было направлено 711 миллионов рублей. При этом заслуги в реализации мероприятий госпрограммы в Кизильском районе отмечены золотой медалью агровыставки «Золотая осень 2020». AzAzA 2020-12-29YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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