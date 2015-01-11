2020-12-29YEKT14:00:00 | Губерния Почтовую открытку, посвящённую медикам в борьбе с COVID-19, презентовали в Челябинске Источник: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области









Сегодня в министерстве здравоохранения Челябинской области состоялось специальное гашение почтовой карточки «Врачи в борьбе с пандемией». Тираж почтовой новинки - 3 тысячи экземпляров. К выходу открытки был также изготовлен специальный почтовый штемпель «Врачи Челябинской области в борьбе с пандемией».В церемонии специального гашения приняли участие заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин, заместитель директора по почтовому бизнесу и социальным вопросам регионального управления Почты России Анна Куликова, заместитель председателя Общественного движения «Наш Челябинск» Дмитрий Филиппов, директор медиагруппы «Наш Челябинск» Антонина Редреева.«В эти волшебные предновогодние дни и последние часы уходящего года мы ещё раз выбрали способ сказать спасибо всем нашим героическим медикам за тот труд, который они вкладывают в спасение жизней наших пациентов. Это уникальная почтовая карточка первая в России, надеемся она займёт почётное место в коллекциях любителей почтовых открыток», – отметил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.На карточке изображены врач в защитном костюме и лечебные корпуса новой инфекционной больницы в поселке Малая Сосновка. На оттиске штемпеля – коронавирус, сердце и линия кардиограммы.«Понимая большое социальное значение темы, почтовая продукция была изготовлена в максимально сжатые сроки. Карточка и штемпель специального гашения – еще одна возможность сказать «спасибо» всем медицинским работникам, выразить им уважение и признательность за самоотверженный труд», – подчеркнула заместитель директора по почтовому бизнесу УФПС Челябинской области Анна Куликова.«В мире практически нет государства, почтовая администрация которого не отметила бы это глобальное потрясение. Сегодня к их числу присоединилась и Россия. Выпуск почтовых новинок – это совместный проект Министерства здравоохранения Челябинской области, Общественного движения «Наш Челябинск» и Почты России. Южный Урал стал первым и на сегодняшний день единственным российский регионом, который поблагодарил медицинский работников таким необычным способом», – рассказал заместитель председателя Общественного движения «Наш Челябинск» Дмитрий Филиппов.Штемпель будет храниться в центральном отделении Почты России по адресу ул. Кирова, 165. Там же можно будет приобрести почтовую открытку, посвященную врачам. Карточка содержит знак почтовой оплаты – литеру В – для отправки в любой российский регион дополнительных марок не потребуется. Источник: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской областиСегодня в министерстве здравоохранения Челябинской области состоялось специальное гашение почтовой карточки «Врачи в борьбе с пандемией». Тираж почтовой новинки - 3 тысячи экземпляров. К выходу открытки был также изготовлен специальный почтовый штемпель «Врачи Челябинской области в борьбе с пандемией».В церемонии специального гашения приняли участие заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин, заместитель директора по почтовому бизнесу и социальным вопросам регионального управления Почты России Анна Куликова, заместитель председателя Общественного движения «Наш Челябинск» Дмитрий Филиппов, директор медиагруппы «Наш Челябинск» Антонина Редреева.«В эти волшебные предновогодние дни и последние часы уходящего года мы ещё раз выбрали способ сказать спасибо всем нашим героическим медикам за тот труд, который они вкладывают в спасение жизней наших пациентов. Это уникальная почтовая карточка первая в России, надеемся она займёт почётное место в коллекциях любителей почтовых открыток», – отметил заместитель министра здравоохранения Челябинской области.На карточке изображены врач в защитном костюме и лечебные корпуса новой инфекционной больницы в поселке Малая Сосновка. На оттиске штемпеля – коронавирус, сердце и линия кардиограммы.«Понимая большое социальное значение темы, почтовая продукция была изготовлена в максимально сжатые сроки. Карточка и штемпель специального гашения – еще одна возможность сказать «спасибо» всем медицинским работникам, выразить им уважение и признательность за самоотверженный труд», – подчеркнула заместитель директора по почтовому бизнесу УФПС Челябинской области.«В мире практически нет государства, почтовая администрация которого не отметила бы это глобальное потрясение. Сегодня к их числу присоединилась и Россия. Выпуск почтовых новинок – это совместный проект Министерства здравоохранения Челябинской области, Общественного движения «Наш Челябинск» и Почты России. Южный Урал стал первым и на сегодняшний день единственным российский регионом, который поблагодарил медицинский работников таким необычным способом», – рассказал заместитель председателя Общественного движения «Наш Челябинск».Штемпель будет храниться в центральном отделении Почты России по адресу ул. Кирова, 165. Там же можно будет приобрести почтовую открытку, посвященную врачам. Карточка содержит знак почтовой оплаты – литеру В – для отправки в любой российский регион дополнительных марок не потребуется. AzAzA 2020-12-29YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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