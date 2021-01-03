2021-01-05YEKT12:00:00 | Губерния В Челябинской области в 2021 году вдвое увеличили финансирование работ по программе «Чистая вода» Источник: пресс-служба министерства экологии Челябинской области









В Челябинской области по госпрограмме «Чистая вода» (входит в национальный проект «Экология») в 2020 году на модернизацию систем водоснабжения направили более 226 миллионов рублей. В 2021 году финансирование по нацпроекту увеличили вдвое – до 480 миллионов. Это позволит активнее продолжить работу по повышению качества питьевой воды для жителей региона.Один из крупных объектов модернизации системы водоснабжения в регионе – это реконструкция насосно-фильтровальной станции в Озерске, которая обеспечивает водой жителей и предприятия города. Проект масштабный и дорогостоящий (общая стоимость 485,5 млн рублей), поэтому реализуют его поэтапно – на протяжении нескольких лет подряд.В 2019 году проект получил финансовую поддержку из областного бюджета. Благодаря работе губернатора Алексея Текслера и правительства Челябинской области в рамках специальной экологической программы (СЭП) Озерскому городскому округу были направлены средства на первый этап реконструкции. В 2020 году работы по второму этапу реконструкции насосно-фильтровальной станции проводились благодаря федеральному проекту «Чистая вода» (национальный проект «Экология»). Финальный, третий этап реконструкции объекта завершится в 2021 году. Он позволит полностью решить проблему качества питьевой воды в Озёрске.В федеральном проекте «Чистая вода» в составе национального проекта «Экология» Челябинская область участвует с 2019 года. За это время по программе в регионе, кроме реконструкции насосно-фильтровальной станции в Озерске, выполнили строительство водовода в поселке Смолино и работы на системе водоподготовки для питьевого водоснабжения поселка Лугового Красноармейского района. Главная цель – повышение качества питьевой воды для жителей региона. Источник: пресс-служба министерства экологии Челябинской областиВ Челябинской области по госпрограмме «Чистая вода» (входит в национальный проект «Экология») в 2020 году на модернизацию систем водоснабжения направили более 226 миллионов рублей. В 2021 году финансирование по нацпроекту увеличили вдвое – до 480 миллионов. Это позволит активнее продолжить работу по повышению качества питьевой воды для жителей региона.Один из крупных объектов модернизации системы водоснабжения в регионе – это реконструкция насосно-фильтровальной станции в Озерске, которая обеспечивает водой жителей и предприятия города. Проект масштабный и дорогостоящий (общая стоимость 485,5 млн рублей), поэтому реализуют его поэтапно – на протяжении нескольких лет подряд.В 2019 году проект получил финансовую поддержку из областного бюджета. Благодаря работе губернатора Алексея Текслера и правительства Челябинской области в рамках специальной экологической программы (СЭП) Озерскому городскому округу были направлены средства на первый этап реконструкции. В 2020 году работы по второму этапу реконструкции насосно-фильтровальной станции проводились благодаря федеральному проекту «Чистая вода» (национальный проект «Экология»). Финальный, третий этап реконструкции объекта завершится в 2021 году. Он позволит полностью решить проблему качества питьевой воды в Озёрске.В федеральном проекте «Чистая вода» в составе национального проекта «Экология» Челябинская область участвует с 2019 года. За это время по программе в регионе, кроме реконструкции насосно-фильтровальной станции в Озерске, выполнили строительство водовода в поселке Смолино и работы на системе водоподготовки для питьевого водоснабжения поселка Лугового Красноармейского района. Главная цель – повышение качества питьевой воды для жителей региона. AzAzA 2021-01-05YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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