В озерском городском музее открылась выставка «Новый год по-старому»

Помимо внушительного количества елочных игрушек и украшений, экспозицию наполнили предметы советского быта, одежда времен СССР, санки, коньки, лыжи. Любой желающий может сфотографироваться в трех фотозонах.
9 января, в день начала работы выставки, состоялось ее импровизированное открытие, на нем присутствовали сотрудники музея, зрители, жители Озерска, которые помогали наполнить и оформить эту заслуживающую внимания горожан экспозицию.
-Я очень рад представить наш ностальгический проект «Новый год по-старому». Это не совсем выставка новогодней игрушки, скорее, - прогулка по волнам нашей памяти
и теплых воспоминаний. Каждый здесь найдет частичку своего детства, новогоднего настроения, вспомнит, с каким трепетом ждали в детские годы зимние праздники, - говорит директор музея Антон Наумов. Он познакомил посетителей выставки с волонтерами, помогавшими в создании проекта, они вместе с сотрудниками отбирали экспонаты, делились идеями, испекли печенье «Хворост», которое было популярно в советских семьях, а на выставке представлено в качестве образца: Еленой Кайль, Ириной Окуневой, Ниной Кокаревой, Юлией Царевой, Екатериной Головиной, Анной Каракулевой.
По словам директора музея, идея создать экспозицию пришла сотрудникам в середине декабря прошлого года. На призыв о сборе экспонатов откликнулись озерчане, которые приносили новогодние игрушки, фигурки Деда Мороза и Снегурочки из ваты, фотоальбомы, одежду, настольные и настенные часы, фотографии, программки новогодних мероприятий. Экспонаты на выставку горожане предлагают до сих пор, всего собрано более 300 предметов.
-Стихийно наполнились стеллажи с одеждой, родилась мысль оформить фотозону, связанную с музыкой, рай для меломана. «Суровые» старые санки привезли из села Кузнецкого. Особенно интересна витрина, где собраны игрушки из папье-маше, из ваты, датированные 40-50-ми годами ХХ века, фольгированные игрушки, монтированные украшения из стекла, тематические серии игрушек на прищепках, фруктово-овощная тема елочных игрушек времен Никиты Хрущева, - поясняет Антон Наумов.
-Это выставка-настроение, выставка-воспоминание. На ней возникают ощущения из детства, связанные с семейными ценностями, традициями, праздниками. Выставка - своего рода телепортация в прошлое, создающая ощущение уюта и доброты. Мне очень нравятся ватные игрушки, меня привлекает их мягкость и тепло. Я не люблю пластмассовые елочные украшения, они холодные. Те, кто видел советские игрушки в своей семье, с ностальгией вспомнят истории, связанные с ними, а молодое поколение с интересом посмотрит на фигурки, выполненные с душой, - комментирует Елена Кайль, волонтер.
-Меня впечатлила музыкальная фотозона. Приятная ностальгия и ощущение юности. Отметил для себя небольшую коллекцию коньков - «снегурки» или, например, «хоккейки» - коньки для мальчишек. Их «тюнинговали», по краю обклеивая изолентой. А такие спортивные шапки с клинышком на лбу были, я думаю, у каждого советского ребенка, - делится воспоминаниями Виктор Бажин.
Посетить выставку и продлить праздничное настроение жители Озерска смогут до 13 марта. Вход свободный. Тел. 2-80-90.
По субботам будут проводиться бесплатные мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек. Предварительная запись на мастер-классы обязательна. Подробное расписание будет опубликовано на странице музея в ВК чуть позже. Количество участников ограничено и необходимо соблюдение масочного режима и социальной дистанции.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа