В Озёрске разыграли год бесплатного интернета

В конце новогодних каникул "Уральские кабельные сети" разыграли среди своих абонентов возможность бесплатно пользоваться Интернетом весь 2021 год!

ГОД БЕСПЛАТНОГО ИНТЕРНЕТА выиграл абонент с номером лицевого счета 39094, Велюжинец Александр Андреевич!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МЕСЯЦ БЕСПЛАТНОГО ИНТЕРНЕТА ВЫИГРАЛИ владельцы лицевых счетов:

7789 9864 14712 6209 42687 30897 1237 12309 10365 3910 17224 3569 32120 7243 14994 31496 14662 44355 12601 43596 43563 37950 5375 30696 45063 32784 11723 33624 8687 11225 41446 14932 10145 1252 1325 8020 8176 10155 2278 11390 9101 12158 15815 38267 41997 19257 3878 12402 19794

Всех победителей сотрудники УКСа оповестят по СМС или лично. И, конечно, почти сразу зачислят приз на лицевой счет.

Подписывайтесь на группу УКСа в ВК, подключайтесь к Интернету от УКС и участвуйте в новых конкурсах и розыгрышах. Их в новом году будет много!