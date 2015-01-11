СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 204 происшествия, возбуждено 3 уголовных дела, раскрыто 3.
Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 12 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 11 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 23 выезда.
Было составлено 205 административных протоколов, в том числе:
- за нарушение ПДД – 147 протоколов;
- за управление в нетрезвом виде - 6 протоколов;
- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 10
протоколов;
- за нарушение правил остановки и стоянки автомобилей - 11 протоколов;
- за мелкое хулиганство – 15 протоколов.
Стражи порядка напоминают, в соответствии со статьей 20.20 Кодекса об административных правонарушениях за потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом № 171-ФЗ от 22.11.1995, санкцией статьи предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей. К ответственности может быть привлечен любой гражданин, достигший 16-летнего возраста.