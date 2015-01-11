2021-01-13YEKT14:00:00 | Губерния Фестиваль «Счастье быть» порадовал жителей и гостей Миасса традиционными рождественскими угощениями разных стран Источник: Фото Натальи Вольвач









Современный городской фестиваль рождественских впечатлений «Счастье быть» впервые состоялся в Миассе. Масштабная ярмарка уличной еды, напитков, новогодних подарков и украшений работала с 25 декабря по 7 января на территории стадиона «Труд», сообщает министерство сельского хозяйства.Организаторы фестиваля — Уральская фестивальная компания и ООО «Революция вкуса», больше известное как сыроварня «Известнáя» (победитель Первого национального конкурса региональных брендов «Вкусы России»), — уверены, что создают новую традицию новогодних праздников, возвращая дух сказки и настоящего Рождества. Накануне этого мероприятия организаторами были заявлены интересы и ценности посетителей фестиваля: всестороннее развитие семьи, любовь к путешествиям, стремление получать качественные услуги и продукты, заинтересованность в сохранении экологического благополучия, развитии своего региона и родного города.На ярмарке быстрой еды была представлена ресторанная продукция из Москвы, Калининграда, Челябинска и Миасса. Необычный формат новогоднего фестиваля выбран с прицелом на укрепление туристических традиций Южного Урала и с акцентом на зарубежные гастрономические «лайфхаки» быстрой еды: испанские пончики чуррос, шведские рулле (картофельное пюре с маринованным огурчиком и сосиской, завернутые в плоскую лепешку), словацкий трдельник венгерского происхождения (пустотелые булочки-трубочки, испеченные на открытом огне), согревающие напитки – глинтвейн и апельсиновый лимонад. Также можно было приобрести и попробовать консервы из мраморной говядины и говяжьего языка, гуляш по-венгерски и сыры от известных миасских рестораторов и сыроваров.По словам директора Уральской фестивальной компании Елены Теплых, организаторы постарались, чтобы фестиваль «Счастье быть» запомнился горожанам и гостям города праздничными вкусами: «Мы считаем, что самое яркое впечатление у человека — это вкус. Нам захотелось, чтобы у жителей города Миасса рождественские праздники запомнились именно разными вкусами, которые приехали к нам на Южный Урал».Несмотря на карантинные ограничения, фестиваль стал удачной площадкой для организации праздничного досуга горожан. Источник: Фото Натальи ВольвачСовременный городской фестиваль рождественских впечатлений «Счастье быть» впервые состоялся в Миассе. Масштабная ярмарка уличной еды, напитков, новогодних подарков и украшений работала с 25 декабря по 7 января на территории стадиона «Труд», сообщает министерство сельского хозяйства.Организаторы фестиваля — Уральская фестивальная компания и ООО «Революция вкуса», больше известное как сыроварня «Известнáя» (победитель Первого национального конкурса региональных брендов «Вкусы России»), — уверены, что создают новую традицию новогодних праздников, возвращая дух сказки и настоящего Рождества. Накануне этого мероприятия организаторами были заявлены интересы и ценности посетителей фестиваля: всестороннее развитие семьи, любовь к путешествиям, стремление получать качественные услуги и продукты, заинтересованность в сохранении экологического благополучия, развитии своего региона и родного города.На ярмарке быстрой еды была представлена ресторанная продукция из Москвы, Калининграда, Челябинска и Миасса. Необычный формат новогоднего фестиваля выбран с прицелом на укрепление туристических традиций Южного Урала и с акцентом на зарубежные гастрономические «лайфхаки» быстрой еды: испанские пончики чуррос, шведские рулле (картофельное пюре с маринованным огурчиком и сосиской, завернутые в плоскую лепешку), словацкий трдельник венгерского происхождения (пустотелые булочки-трубочки, испеченные на открытом огне), согревающие напитки – глинтвейн и апельсиновый лимонад. Также можно было приобрести и попробовать консервы из мраморной говядины и говяжьего языка, гуляш по-венгерски и сыры от известных миасских рестораторов и сыроваров.По словам директора Уральской фестивальной компании, организаторы постарались, чтобы фестиваль «Счастье быть» запомнился горожанам и гостям города праздничными вкусами: «Мы считаем, что самое яркое впечатление у человека — это вкус. Нам захотелось, чтобы у жителей города Миасса рождественские праздники запомнились именно разными вкусами, которые приехали к нам на Южный Урал».Несмотря на карантинные ограничения, фестиваль стал удачной площадкой для организации праздничного досуга горожан. AzAzA 2021-01-13YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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