Южноуральцы выберут самую оригинальную елочную игрушку в стилистике сюрреализма

Накануне Нового года Челябинский музей изобразительных искусств объявил конкурс на создание лучшей елочной игрушки в духе сюрреализма. Имена победителей станут известны 18 января, сообщает пресс-служба музея.Конкурс елочной игрушки «Новогодние ЧУДАчества» объявили 25 декабря, в день открытия выставки «Сюрреализм – это Я». Музей изобразительных искусств предложил вдохновиться безграничным миром фантазий Сальвадора Дали, который вот уже более полувека зачаровывает весь мир, и попробовать себя в создании своего собственного произведения в духе сюрреализма. За новогодние каникулы музейную елочку украсили 19 сюрреалистических игрушек, которые прекрасно дополнили выставку. Участники обратились к излюбленным образам Дали, многие вдохновились известным произведением «Постоянство памяти», не менее известным диваном в форме губ, использовали парадоксальное сочетание форм, техник, материалов и смыслов.До 17 января включительно в группе музея в соцсети «ВКонтакте» можно проголосовать за понравившуюся игрушку. Победитель, которому подписчики группы окажут наибольшую поддержку, получит главный приз конкурса - именной «Серебряный сертификат», который дает право посещать все музейные выставки и мероприятия в течение последующего года. Еще одного победителя выберет информационный партнер выставки – Радио 7 на Семи Холмах – и вручит ему специальный приз. Имена счастливчиков будут известны 18 января.Посмотреть все игрушки, участвующие в конкурсе, и проголосовать можно по ссылке: https://vk.com/chelmusart?w=wall-26910194_6575.