ФРП реализовал инициативу Челябинской области об увеличении объема финансовой поддержки инвестпроектов промышленных предприятий

Фонд развития промышленности начнет выдавать льготные займы до 2 млрд рублей под 1% годовых сроком до 7 лет на реализацию инвестиционных проектов во всех отраслях обрабатывающей промышленности. Наблюдательный совет Фонда принял решение увеличить объем финансовой поддержки и расширить периметр программы «Приоритетные проекты», включив в него почти все классы ОКВЭД раздела С «Обрабатывающая промышленность». Исключение составили производители табачных изделий, кокса, нефтепродуктов, ядерного топлива, предприятия пищевой промышленности, а также полиграфический бизнес.«Мы видим, что реализация масштабных импортозамещающих промышленных проектов зачастую требует бОльший объем финансирования, чем предусматривают базовые программы ФРП. Например, максимальная сумма займа по самой востребованной флагманской программе Фонда «Проекты развития» составляет 500 млн рублей, что не всегда достаточно для реализации крупных проектов по импортозамещению. Теперь у предприятий появилась дополнительная возможность привлекать с нашей помощью льготные займы на суммы до 2 млрд рублей», - отмечает министр промышленности и торговли РФ, председатель Наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.Вопрос увеличения объемов льготного заемного финансирования промышленных предприятий губернатор Челябинской области Алексей Текслер поднимал на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Промышленность». Высказанные главой региона предложения были выработаны региональным минпромом. Минпромторг РФ рассмотрел представленные инициативы и взял их в работу, а предложение об увеличении лимитов ФРП было значительно расширено.«Процесс такого эффективного взаимодействия федеральных и региональных органов власти крайне положительно сказывается на состоянии областной экономики. Мы рады, что Минпромторг РФ принял и серьезно доработал наши идеи. Благодаря новым возможностям многие предприятия области теперь смогут планировать и реализовывать более масштабные инвестпроекты. А это значит, что будут созданы новые рабочие места, производства получат стимулы и ресурсы для развития, а бюджеты всех уровней пополнятся налоговыми отчислениями. По всем вопросам работы с федеральным Фондом развития промышленности и вхождении в его программы льготных займов наши предприятия готовы проконсультировать эксперты регионального ФРП», - говорит первый заместитель министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб.Расширение списка отраслей для программы «Приоритетные проекты» даст возможность широкому кругу промышленных предприятий получить льготные займы от 500 млн до 2 млрд рублей сроком до 7 лет под 1% или 3% годовых в зависимости от вида обеспечения. Ранее финподдержкой по этой программе могли воспользоваться только компании, выпускающие продукцию для производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов, производители турбин большой мощности и бурового оборудования. В июле 2020 года для борьбы с коронавирусом ее действие было распространено и на производителей нетканых материалов, резиновых перчаток и оборудования для выпуска средств индивидуальной защиты.Нововведения фактически уравняли условия программ «Приоритетные проекты» и «Проекты развития». Отличие только в одном дополнительном требовании: продукция проекта, претендующего на господдержку по первой из них, должна входить в отраслевые планы импортозамещения.***Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.Программы федерального и регионального Фондов позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. В частности, флагманская программа «Проекты развития» направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентной продукции.Программа «Приоритетные проекты» позволяет финансировать крупные проекты по производству критически важной продукции, включенной в отраслевые планы по импортозамещению. Соглашение федерального ФРП с региональным Фондом развития промышленности даёт возможность получать займы по совместным программам. Кроме того, ФРП Челябинской области разработал и реализует несколько собственных программ господдержки промышленных предприятий.В областном ФРП работает Консультационный центр, который в ежедневном режиме помогает предприятиям выбрать максимально эффективную именно для них программу федерального или регионального Фонда.Дополнительная информация: +7 (351) 214-214-1,info@frp74.ru, http://frp74.ru/.