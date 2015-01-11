2021-01-14YEKT12:00:00 | Губерния Специалисты МЧС напоминают основные правила спасения при пожаре в многоэтажке Источник: МЧС









Первое, о чем напоминают спасатели: нужно иметь дома автономные пожарные извещатели, которые предупредят о наличии задымления в помещении при помощи громкого сигнала. И тут важнее всего сориентироваться - любое неверное движение может повлечь гибель. Не поддаваясь панике, следует определить (хотя бы примерно), откуда исходит дым и действовать в зависимости от этого.Если очаг задымления в подъезде, не надейтесь, что сможете «проскочить» сквозь него - только специальные самоспасатели (это капюшоны, которые способны фильтровать дым, - о них ниже) позволят пройти непригодную для дыхания зону, но даже они не спасут, если вы столкнетесь с высокими температурами. Поэтому если на лестничной клетке дым, лучше оставаться дома, уйти в дальнее от подъезда помещение (балкон или лоджия также могут стать убежищем, но при условии, что там нет задымления). Необходимо плотно закрыть за собой входную дверь, при этом замок должен быть открытым, чтобы пожарные могли без труда проникнуть в квартиру или дом. Дверные щели заткните влажной тканью или заклейте скотчем.Обезопасили себя - немедленно сообщайте о своем бедственном положении в экстренные службы по телефону «101» или «112» или другими способами (например, вывесив на окне полотенце или другую ткань). Тогда подразделения МЧС будут ориентированы именно на ваше спасение. В противном случае будет производиться поквартирный обход всех помещений, начиная с тех, которые максимально приближены к очагу пожара.Для себя важно помнить: в нижней части помещения концентрация дыма меньше, и если лечь на пол, то дышать будет проще. Влажная ткань также способствует фильтрации дыма (но не гарантирует безопасности).Если очаг в вашей квартире, необходимо оценить обстановку на предмет самостоятельной эвакуации на лестничную клетку. Не собирайте вещи и драгоценности (так вы теряете время), берите близких и выбирайтесь из опасной зоны. Важно захлопнуть за собой все двери, это остановит распространение дыма и огня.Если покинуть квартиру через дверь не представляется возможным, то в качестве аварийного выхода можно использовать балкон, плотно закрыв межкомнатную дверь, по возможности уплотнив ее влажной тканью. Большинство балконов спроектированы таким образом, что даже при повреждении остекления человек может укрыться за простенком.В случае если на балкон выйти невозможно, то пройдите в дальнюю от пожара комнату, закрыв за собой все имеющиеся двери. Набирайте «101», сообщите номер квартиры в которой находитесь, этаж, количество человек, расскажите на какую сторону у вас выходят окна (это сокращает время реагирования подразделений) и ожидайте помощи. Привлекайте внимание прохожих.Категорически запрещается прятаться от огня и дыма в ванной комнате!О самоспасателях. Существует много видов самоспасателей, и они имеют различное назначение. Если вы ищите модель на случай эвакуации при пожаре, обязательно проконсультируйтесь со специалистом об особенностях конкретной модели! Уточните, на какое время нахождения в задымленной зоне он рассчитан, фильтрует ли внешний воздух или использует собственный запас чистого воздуха.О первичных средствах пожаротушения. Сотрудники Главного управления МЧС России по Челябинской области рекомендуют иметь в жилье огнетушитель. В случае необходимости он поможет ликвидировать возгорание на ранней стадии. Об экстренных телефонах. Сообщить о своем бедственном положении можно по сотовому телефону, даже при отсутствии сим-карты и отрицательном балансе. Телефоны спасения - «101», «112». Источник: МЧСПервое, о чем напоминают спасатели: нужно иметь дома автономные пожарные извещатели, которые предупредят о наличии задымления в помещении при помощи громкого сигнала. И тут важнее всего сориентироваться - любое неверное движение может повлечь гибель. Не поддаваясь панике, следует определить (хотя бы примерно), откуда исходит дым и действовать в зависимости от этого.Если очаг задымления в подъезде, не надейтесь, что сможете «проскочить» сквозь него - только специальные самоспасатели (это капюшоны, которые способны фильтровать дым, - о них ниже) позволят пройти непригодную для дыхания зону, но даже они не спасут, если вы столкнетесь с высокими температурами. Поэтому если на лестничной клетке дым, лучше оставаться дома, уйти в дальнее от подъезда помещение (балкон или лоджия также могут стать убежищем, но при условии, что там нет задымления). Необходимо плотно закрыть за собой входную дверь, при этом замок должен быть открытым, чтобы пожарные могли без труда проникнуть в квартиру или дом. Дверные щели заткните влажной тканью или заклейте скотчем.Обезопасили себя - немедленно сообщайте о своем бедственном положении в экстренные службы по телефону «101» или «112» или другими способами (например, вывесив на окне полотенце или другую ткань). Тогда подразделения МЧС будут ориентированы именно на ваше спасение. В противном случае будет производиться поквартирный обход всех помещений, начиная с тех, которые максимально приближены к очагу пожара.Для себя важно помнить: в нижней части помещения концентрация дыма меньше, и если лечь на пол, то дышать будет проще. Влажная ткань также способствует фильтрации дыма (но не гарантирует безопасности).Если очаг в вашей квартире, необходимо оценить обстановку на предмет самостоятельной эвакуации на лестничную клетку. Не собирайте вещи и драгоценности (так вы теряете время), берите близких и выбирайтесь из опасной зоны. Важно захлопнуть за собой все двери, это остановит распространение дыма и огня.Если покинуть квартиру через дверь не представляется возможным, то в качестве аварийного выхода можно использовать балкон, плотно закрыв межкомнатную дверь, по возможности уплотнив ее влажной тканью. Большинство балконов спроектированы таким образом, что даже при повреждении остекления человек может укрыться за простенком.В случае если на балкон выйти невозможно, то пройдите в дальнюю от пожара комнату, закрыв за собой все имеющиеся двери. Набирайте «101», сообщите номер квартиры в которой находитесь, этаж, количество человек, расскажите на какую сторону у вас выходят окна (это сокращает время реагирования подразделений) и ожидайте помощи. Привлекайте внимание прохожих.Категорически запрещается прятаться от огня и дыма в ванной комнате!Существует много видов самоспасателей, и они имеют различное назначение. Если вы ищите модель на случай эвакуации при пожаре, обязательно проконсультируйтесь со специалистом об особенностях конкретной модели! Уточните, на какое время нахождения в задымленной зоне он рассчитан, фильтрует ли внешний воздух или использует собственный запас чистого воздуха.Сотрудники Главного управления МЧС России по Челябинской области рекомендуют иметь в жилье огнетушитель. В случае необходимости он поможет ликвидировать возгорание на ранней стадии.Сообщить о своем бедственном положении можно по сотовому телефону, даже при отсутствии сим-карты и отрицательном балансе. Телефоны спасения - «101», «112». AzAzA 2021-01-14YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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