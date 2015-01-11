Более 100 млн. руб. направят на безнадзорных животных в Челябинской области в 2021-м году

В 2021 году муниципальные образования Челябинской области получат более 100 млн рублей (на 10 млн больше, чем в 2020 году) субвенций из регионального бюджета для работы с животными без владельцев.

В том числе на отлов, транспортировку животных в приюты и их содержание в приютах, которое будет включать вакцинацию, лечение, стерилизацию, кастрацию и последующий выпуск животных, регион направит 30,8 млн рублей. Еще 70 млн рублей выделят на строительство и обустройство государственных приютов.

Напомним, в 2020 году Челябинская область, как и другие субъекты РФ, ввела систему обращения с животными без владельцев, соответствующую новым нормам федерального законодательства. В соответствии с ними, животных, которые попадают в отлов, помещают в приюты для животных, а не в ветеринарные приемники, как это было ранее. В 2020 году в приютах либо в организациях, выполняющих соответствующие контракты, животных вакцинировали, лечили, стерилизовали, бирковали, а затем выпускали в прежние условия обитания. Введение новой системы (ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) вызвало много трудностей, но основная работа была проведена: на территории области было отловлено 2 220 безнадзорных животных, в том числе 2 105 собак.

Самый большой объем работы был проделан в Челябинске и Магнитогорске. В Челябинском городском округе с использованием областных субвенций в 2020 году отловили и провели через приюты 483 животных, в том числе 477 собак. В Магнитогорске за счет областных средств отловили и передали в приюты 157 собак, за счет средств муниципалитета – 500 животных. Через приюты в Ашинском районе прошли 77 бездомных собак, в Верхнеуральском – 75. В Миассе через ОСВВ прошло 106 собак, 64 – на региональные средства и 42 – на средства муниципалитета. В Чебаркульском муниципальном районе было отловлено и передано в приюты 136 собак (55 – на региональные средства и 81 собака – на муниципальные) и еще 28 собак – в самом Чебаркуле. В Златоусте – 87 собак. Не воспользовался региональными субвенциями Нязепетровский район.

В 2020 году средства из регионального бюджета шли отдельно на отлов (10,8 млн рублей) и отдельно на содержание животных без владельцев в приютах и последующий возврат в среду обитания (9,8 млн). В 2021 году по просьбе муниципалитетов и подрядных организаций средства будут выделяться единой строкой, что упростит работу с конкурсной документацией, позволит быстрее провести аукционы на заключение муниципальных контрактов.

В общей сложности на отлов животных, доставку до приютов, содержание, лечение и проведение других необходимых процедур регион направит 30,8 млн рублей. Еще 2 млн рублей будут выделены частным некоммерческим приютам, которые работают с животными без владельцев, с целью оказания финансовой поддержки. В 2020 году такие субсидии также были выделены, их получили четыре приюта на территории области, предоставившие необходимые документы о расходах.

Существенно изменить ситуацию с количеством бродячих собак помогут государственные приюты. Первый такой приют, рассчитанный на единовременное содержание 500 питомцев, планируется открыть в феврале в Агаповском районе. При попадании в приют животное может содержаться там 21 день. На строительство приюта, который будет являться подразделением Агаповской ветстанции, было направлено 60,3 млн рублей.

В 2021 году приют начнут строить в Сосновском районе, на эти цели в региональном бюджете заложено 70 млн рублей. В 2022 году приют будут строить в Катав-Ивановском муниципальном районе.

Также в правительстве Челябинской области с учетом предложений региональных зоозащитных организаций сформированы предложения по поводу внесения изменений в федеральный закон и введения новых норм, которые усилили бы ответственность владельцев животных. Так, по мнению экспертов, необходимо дополнить требования к содержанию домашних животных возможностью привлечения собственников (владельцев) к ответственности за нарушения установленных правил.

«Внедрение гуманного отлова, системы ОСВВ будет работать только в том случае, если поменяется отношение владельцев к домашним питомцам, к получению потомства от них, а для этого нужно изменить закон. Сегодня, к сожалению, уличные стаи продолжают пополняться брошенными животными, и только введением стерилизации эту проблему не решить. Поэтому, считаю, нужно вводить регистрацию и идентификацию домашних животных. Также необходимо уделить внимание и оказать поддержку частным приютам, которые уже взяли на себя заботу о содержании и здоровье сотен животных, оказавшихся на улице. К сожалению, многие из них не соответствуют сегодня требованиям законодательства, но это не должно привести к их закрытию. Мы предлагаем перенести вступление в силу статей закона, регламентирующих требования к частным приютам, на более поздний срок, чтобы они могли решить эти вопросы», – прокомментировал министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

https://dostup1.ru/society/Bolee-100-mln-napravyat-na-beznadzornyh-zhivotnyh-v-Chelyabinskoy-oblasti-v-2021-godu_133329.html