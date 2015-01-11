В Челябинской области стартовал конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и защитники природы»

Онлайн-тренировки с участием известных спортсменов Челябинской области проходили в прямом эфире со 2 по 10 января. По данным организаторов проекта, мининформа Челябинской области и медиахолдинга «Первый областной», в разные дни к занятиям спортом присоединялись от двухсот до тысячи человек Подробнее
На Южном Урале начался региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники природы». Организаторами конкурса являются министерство образования и науки Челябинской области и Областной Центр дополнительного образования детей при поддержке министерства экологии региона. Конкурс проводится с целью развития экологического образования и экологической культуры в образовательных организациях региона, сохранения природы, ее растительного и животного мира. С его помощью у дошкольников и младшеклассников предполагается формировать потребность участвовать в природоохранной и экологической деятельности, развивать творческие и интеллектуальные способности, сообщает минэкологии.Конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и защитники природы» проводится в заочной (дистанционной) форме с 13 января по 2 февраля 2021 года в два этапа: муниципальный (13 - 24 января) и региональный (25 января - 2 февраля).Участие в конкурсе только индивидуальное, итоги будут поводиться в двух возрастных категориях: «Эколята-дошколята» (воспитанники детских садов) и «Эколята» (ученики 1-4 классов общеобразовательных организаций).На региональный этап направляются конкурсные работы победителей и призеров муниципального этапа (не более трех рисунков в каждой категории от каждого муниципального образования). Работы представляются органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области, осуществляющих управление в сфере образования. Рисунки, направленные на региональный этап конкурса самостоятельно от детских садов или школ и не прошедшие муниципальный этап конкурса, рассматриваться и возвращаться не будут.Победители и призеры регионального тура будут награждены дипломами министерства образования и науки Челябинской области и министерства экологии Челябинской области и призами. Также они будут рекомендованы к участию во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Эколята – друзья и защитники природы». Остальные конкурсанты получат электронные свидетельства участников. С образами сказочных героев Эколят можно ознакомиться на сайте www.эколята.рф.Официальная информация о конкурсе размещается в группе регионального центра «Экостанция» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/ecostation74), на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» (ocdod74.ru), на сайте минэкологии Челябинской области.