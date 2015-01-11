2021-01-15YEKT13:00:00 | Губерния Автозавод «Урал» выиграл грант на внедрение цифровых технологий в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» Источник: АО «Автомобильный завод «УРАЛ»









Помощь миасскому производителю грузовых автомобилей по оформлению заявки на получение гранта оказали в Центре развития цифровых технологий, подведомственном мининформу Челябинской области. Благодаря совместной работе над проектом и победе в конкурсе завод получил 92 млн рублей на внедрение цифровых технологий, сообщает мининформ.Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) подвел итоги конкурсного отбора на получение грантов на внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе отечественных «сквозных» цифровых технологий.Победителем конкурса от Челябинской области стало АО «Автомобильный завод «УРАЛ» - российский производитель грузовых автомобилей, расположенный в городе Миассе. Сумма полученного гранта составила 92 млн рублей. Помощь в оформлении заявки и подготовке документов для участия в конкурсе автозаводу оказали в Центре развития цифровых технологий, подведомственном мининформу Челябинской области.«Получение грантов от государства – одна из самых эффективных форм поддержки ИТ-бизнеса наравне с налоговыми льготами, принятыми как на федеральном, так и на региональном уровне. Гранты в размере от 500 тысяч до 300 миллионов рублей предоставляются компаниям на разных этапах развития и предназначены как для тех, кто внедряет цифровые технологии, так и для тех, кто их разрабатывает. В прошлом году нам удалось привлечь в Челябинскую область порядка 70 млн рублей, в этом году уже 131 млн рублей», - комментирует генеральный директор АНО «Центр развития цифровых технологи» Дмитрий Козленков.Проект «Комплексное решение «Цифровой Урал». От западного ПО к отечественному» является единой системой для управления предприятием на базе современных отечественных ИТ-разработок. Для устранения разобщенности производственных и информационных процессов в 2019 году был запущен комплексный проект по цифровой трансформации, включающий в себя ключевые решения по направлениям PLM (T-FLEX), ERP (1С:ERP Управление предприятием 2). В 2020-2022 году планируется создать рабочую модель по всему циклу: от конструкторской и технологической документации описания нового автомобиля до его продажи под заявку клиента.Напоминаем, конкурс РФРИТ проводился на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2019 № 550 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий». Средства выделены в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика». Источник: АО «Автомобильный завод «УРАЛ»Помощь миасскому производителю грузовых автомобилей по оформлению заявки на получение гранта оказали в Центре развития цифровых технологий, подведомственном мининформу Челябинской области. Благодаря совместной работе над проектом и победе в конкурсе завод получил 92 млн рублей на внедрение цифровых технологий, сообщает мининформ.Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) подвел итоги конкурсного отбора на получение грантов на внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе отечественных «сквозных» цифровых технологий.Победителем конкурса от Челябинской области стало АО «Автомобильный завод «УРАЛ» - российский производитель грузовых автомобилей, расположенный в городе Миассе. Сумма полученного гранта составила 92 млн рублей. Помощь в оформлении заявки и подготовке документов для участия в конкурсе автозаводу оказали в Центре развития цифровых технологий, подведомственном мининформу Челябинской области.«Получение грантов от государства – одна из самых эффективных форм поддержки ИТ-бизнеса наравне с налоговыми льготами, принятыми как на федеральном, так и на региональном уровне. Гранты в размере от 500 тысяч до 300 миллионов рублей предоставляются компаниям на разных этапах развития и предназначены как для тех, кто внедряет цифровые технологии, так и для тех, кто их разрабатывает. В прошлом году нам удалось привлечь в Челябинскую область порядка 70 млн рублей, в этом году уже 131 млн рублей», - комментирует генеральный директор АНО «Центр развития цифровых технологи».Проект «Комплексное решение «Цифровой Урал». От западного ПО к отечественному» является единой системой для управления предприятием на базе современных отечественных ИТ-разработок. Для устранения разобщенности производственных и информационных процессов в 2019 году был запущен комплексный проект по цифровой трансформации, включающий в себя ключевые решения по направлениям PLM (T-FLEX), ERP (1С:ERP Управление предприятием 2). В 2020-2022 году планируется создать рабочую модель по всему циклу: от конструкторской и технологической документации описания нового автомобиля до его продажи под заявку клиента.Напоминаем, конкурс РФРИТ проводился на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2019 № 550 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий». Средства выделены в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика». AzAzA 2021-01-15YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Правительство Челябинской области и компания «Яндекс» начали сотрудничать в ...

Компании Челябинской области могут получить гранты до 300 млн рублей на сво ...

Стартапы и компании Южного Урала могут получить на свои ИТ-проекты гранты д ...

Проекты из Челябинской области получили гранты от Фонда содействия инноваци ...

Четыре умных решения Челябинской области поборются за звание лучшей муницип ... {comments_news}