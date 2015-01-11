Дорожников оштрафуют за некачественную уборку озерских дорог

В понедельник на аппаратном совещании глава округа Евгений Щербаков потребовал улучшить качество уборки дорог в округе. Ситуация по расчистке от снега дорог и улиц в Озерске, поселках Татыш, Метлино и Новогорный взята на особый контроль.

Как пояснила начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации Надежда Белякова, за прошедшую неделю специалисты УКСиБ осуществили 30 объездов по территории округа:

- За неделю по отношению к подрядчикам было составлено 48 актов о недостатках в содержании улично-дорожной сети и 14 обязательных предписаний о наличии зимней скользкости, снежных валов и необеспеченности «треугольников видимости» на перекрестках. Также подрядчики обязаны устранить колейность.

В настоящий момент подготовлены документы по штрафным санкциям о ненадлежащем выполнении муниципальных контрактов подрядчиками ИП Вострякова и ООО «Спецтехплюс», составляются обязательные предписания в адрес ИП Таланина.

Специалисты УКСиБ отмечают, что, в отличие от крупных городов, уборка дорог и улиц от снега в Озерске проводится без применения реагентов, которые могут «растопить» снег и немного ускорить очистку от наледи и уплотненного снега, но химреагенты крайне негативно действуют на состояние автомобилей и обуви пешеходов, непоправимо вредят окружающей среде, а проезжая часть при применении искусственных химических средств может превратиться в грязное месиво.

По вопросу очистки от снега дворов жителям необходимо обращаться в свои управляющие организации, в чьи обязанности входит уборка придомовой территории от наледи и снега.

Напомним, сервис «ВКонтакте» Озерск без галстука предлагает пользователям делиться отзывами о работе дорожников. Вся входящая информация будет доведена до профильных управлений администрации округа.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа