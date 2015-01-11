2021-01-18YEKT13:00:00 | Губерния Лыжник из Златоуста стал призером Кубка России Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









Южноуральский спортсмен Владислав Вечканов завоевал серебряную медаль на завершившемся в Кирово-Чепецке этапе Кубка России по лыжным гонкам, уступив лишь двукратному чемпиону мира, победителю многодневки «Тур де Ски» Сергею Устюгову. На Кубке России выступила вся элита лыжного спорта России. В условиях жесточайшей конкуренции южноуральский лыжник сумел показать великолепный результат, став серебряным призером соревнований. Владислав Вечканов стал вторым в гонке преследования на 15 км свободным стилем.«Это очень хороший результат и большое достижение для южноуральского лыжного спорта. В этом виде спорта у нас большие традиции, в советское время наши спортсмены регулярно входили в состав сборной страны, выступали на международных соревнованиях. Поздравляю Владислава и его тренеров с успешным выступлением на Кубке России! Региональный минспорт приложит все усилия для того, чтобы этот результат послужил толчком к новым победам и достижениям», – говорит исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Максим Соколов.Отметим, что в 2017 году Владислав Вечканов становился двукратным победителем чемпионата мира среди юниоров. Родился и вырос в Златоусте. Его личными тренерами являются Владимир Котов и Владимир Логинов. Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиЮжноуральский спортсмен Владислав Вечканов завоевал серебряную медаль на завершившемся в Кирово-Чепецке этапе Кубка России по лыжным гонкам, уступив лишь двукратному чемпиону мира, победителю многодневки «Тур де Ски» Сергею Устюгову. На Кубке России выступила вся элита лыжного спорта России. В условиях жесточайшей конкуренции южноуральский лыжник сумел показать великолепный результат, став серебряным призером соревнований.стал вторым в гонке преследования на 15 км свободным стилем.«Это очень хороший результат и большое достижение для южноуральского лыжного спорта. В этом виде спорта у нас большие традиции, в советское время наши спортсмены регулярно входили в состав сборной страны, выступали на международных соревнованиях. Поздравляю Владислава и его тренеров с успешным выступлением на Кубке России! Региональный минспорт приложит все усилия для того, чтобы этот результат послужил толчком к новым победам и достижениям», – говорит исполняющий обязанности министра спорта Челябинской областиОтметим, что в 2017 году Владислав Вечканов становился двукратным победителем чемпионата мира среди юниоров. Родился и вырос в Златоусте. Его личными тренерами являются AzAzA 2021-01-18YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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