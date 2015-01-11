Специалисты Публичной библиотеки оцифровали первую челябинскую книгу

Издание «Систематический указатель лучших книг и журнальных статей» было выпущено более 100 лет назад в Челябинске библиотекой Товарищества «Братья Покровские», в дальнейшем весь тираж каталога таинственно исчез (сохранилось только пять экземпляров в Москве и Санкт-Петербурге). Но теперь раритет оцифрован и с ним могут поработать все пользователи сайта Челябинской областной универсальной научной библиотеки, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.«Систематический указатель лучших книг и журнальных статей», или «челябинский указатель», издан в Челябинске библиотекой Товарищества «Братья Покровские» 138 лет назад. Он состоял из стандартного списка книг и статей, и местный исправник спокойно дал ему разрешение на публикацию.Буквально за три месяца после выхода в свет о «челябинском указателе» заговорила вся революционная Россия. Оказывается, составители рекомендовали для чтения только передовую и марксистскую литературу. Сюда входили произведения Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Г. И. Успенского, исторические книги о революциях Франции. Но особенно интересен был раздел «Политэкономия», который открывался первым русским изданием «Капитала» К. Маркса и другими публикациями его единомышленников.Весь тираж указателя (1300 экземпляров) сразу распространился по всей России – в Петербурге, Москве, Самаре, Казани, Одессе и других городах, так как был «взят на вооружение» революционными кружками Н. Е. Федосеева, Д. Благоева, П. В. Точисского. Экземпляр указателя с автографом «А. М. Пешков» послужил причиной привлечения молодого Горького к первому жандармскому дознанию. Осенью 1883 года департамент полиции поднял тревогу по поводу челябинского издания: было возбуждено дело, а тираж указателя конфисковался и уничтожался. До сих пор окончательно не выяснена история этого издания, несмотря на то, что Б. Т. Уткин выявил много нового фактического материала.
Источник: ЧОУНБ