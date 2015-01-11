2021-01-20YEKT13:00:00 | Губерния Бережливое производство помогло ашинскому заводу увеличить выработку более чем на 40% Источник: АО «Ашинский завод светотехники»









Снижение времени протекания процессов на 30% и повышение выработки на 42% - главные результаты участия АО «Ашинский завод светотехники» в национальном проекте «Производительность труда». Предприятие вступило в него в октябре 2020 года. Руководители компании, начальники цехов и ведущие специалисты завода, составившие рабочую группу проекта, с помощью консультантов изучили принципы и инструменты бережливого производства и применили полученные знания и навыки на практике в процессе оптимизации потока-образца по производству взрывозащищенных светильников.«Разумеется, мы слышали о теории непрерывного совершенствования процессов и до прихода экспертов на площадку нашего завода, но такой эффективности, если честно, не ожидали. Мы знали о высоких результатах, которых добиваются в нацпроекте многие предприятия-участники, потому и решили попробовать сами, и теперь понимаем, как именно это работает, за счёт чего достигается такой рост производительности. По результатам обучения пятеро наших сотрудников получили сертификацию внутренних тренеров, так что в дальнейшем они смогут донести полученные знания и опыт до всего коллектива», - рассказывает исполнительный директор АО «Ашасветотехника» Андрей Чванов.После проведенного производственного анализа пилотным потоком был выбран участок механической обработки корпуса взрывозащищенных светильников ДСП-69, поскольку именно здесь были выявлены самые большие потери времени при обработке деталей. При этом данный тип светильников является самым востребованным товаром, выпускаемым заводом, и приносит ему наибольшую прибыль. Он используется на предприятиях нефтегазовой, химической, лакокрасочной, деревообрабатывающей промышленности для общего освещения зон, взрывоопасных по газу и пыли всех классов. Кроме того, путь технологической обработки, который проходит корпус светильника, проходят и все остальные его детали, следовательно, операции на нем оптимальны для потока-образца, ведь проделанную в рамках его оптимизации работу будет легко перенести на все остальные производственные потоки.Выявив основные проблемы и переведя их в потери, рабочая группа при участии экспертов разработала план мероприятий по устранению этих потерь с помощьюинструментов бережливого производства. Реализация плана позволила оптимизировать поток-образец, благодаря чему:



время протекания процесса сократилось более чем на 30% (с 57 часов 40 минут до 40 часов 18 минут);







незавершённое производство уменьшилось на 32% (с 97 до 66 штук);







а выработка увеличилась на 42% на каждого работника в смену (с 1,2 до 1,7 штук).



Добиться таких результатов удалось без серьёзных финансовых затрат, с помощью грамотной организации рабочего пространства. Для улучшения условия труда сотрудников на предприятиии разработаны стандарты и регламенты работы, внедрены производственный анализ и система 5С на всех рабочих местах.««Ашасветотехника» – яркий пример того, что изменения на предприятиях, успешное внедрение улучшений на производстве зависит, в первую очередь, от людей и их желания. Инструменты бережливого производства – это уникальные знания и навыки, но, чтобы они заработали, нужны правильные руки и горящие глаза. Первые шаги на пути непрерывных улучшений завод уже сделал. Обучение и практика по оптимизации потока-образца раскрыли потенциал специалистов, которые теперь сами продолжат масштабировать запущенный процесс на другие производственные участки. У каждого из них масса полезных идей. Оставить их без внимания, не дать высказать, означает потерять самое ценное – потенциал каждого сотрудника. Уверен, что от этого вида потерь, выделяемых в культуре бережливого производства, ашинский завод уже застрахован», - говорит Сергей Казаков, директор регионального Фонда развития промышленности, являющегося оператором нацпроекта «Производительность труда» в Челябинской области. В планах ашинского производителя специальной и светодиодной светотехники - оптимизация всех этапов изготовления взрывозащищенных светильников ДСП-69, а также выработка плана по реализации мероприятий по повышению производительности труда на участках сборки других номенклатурных групп светильников. Таким образом, оптимизация охватит до 80% производства, что позволит заводу выйти на новый уровень качества, увеличить конкурентоспособность и удовлетворить потребности заказчиков.***Напомним, » утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. Ещё одна задача – определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализуют региональные Министерство промышленности и Фонд развития промышленности. Источник: АО «Ашинский завод светотехники»Снижение времени протекания процессов на 30% и повышение выработки на 42% - главные результаты участия АО «Ашинский завод светотехники» в национальном проекте «Производительность труда». Предприятие вступило в него в октябре 2020 года. Руководители компании, начальники цехов и ведущие специалисты завода, составившие рабочую группу проекта, с помощью консультантов изучили принципы и инструменты бережливого производства и применили полученные знания и навыки на практике в процессе оптимизации потока-образца по производству взрывозащищенных светильников.«Разумеется, мы слышали о теории непрерывного совершенствования процессов и до прихода экспертов на площадку нашего завода, но такой эффективности, если честно, не ожидали. Мы знали о высоких результатах, которых добиваются в нацпроекте многие предприятия-участники, потому и решили попробовать сами, и теперь понимаем, как именно это работает, за счёт чего достигается такой рост производительности. По результатам обучения пятеро наших сотрудников получили сертификацию внутренних тренеров, так что в дальнейшем они смогут донести полученные знания и опыт до всего коллектива», - рассказывает исполнительный директор АО «Ашасветотехника»После проведенного производственного анализа пилотным потоком был выбран участок механической обработки корпуса взрывозащищенных светильников ДСП-69, поскольку именно здесь были выявлены самые большие потери времени при обработке деталей. При этом данный тип светильников является самым востребованным товаром, выпускаемым заводом, и приносит ему наибольшую прибыль. Он используется на предприятиях нефтегазовой, химической, лакокрасочной, деревообрабатывающей промышленности для общего освещения зон, взрывоопасных по газу и пыли всех классов. Кроме того, путь технологической обработки, который проходит корпус светильника, проходят и все остальные его детали, следовательно, операции на нем оптимальны для потока-образца, ведь проделанную в рамках его оптимизации работу будет легко перенести на все остальные производственные потоки.Выявив основные проблемы и переведя их в потери, рабочая группа при участии экспертов разработала план мероприятий по устранению этих потерь с помощьюинструментов бережливого производства. Реализация плана позволила оптимизировать поток-образец, благодаря чему:время протекания процесса сократилосьнезавершённое производство уменьшилосьа выработка увеличиласьДобиться таких результатов удалось без серьёзных финансовых затрат, с помощью грамотной организации рабочего пространства. Для улучшения условия труда сотрудников на предприятиии разработаны стандарты и регламенты работы, внедрены производственный анализ и система 5С на всех рабочих местах.««Ашасветотехника» – яркий пример того, что изменения на предприятиях, успешное внедрение улучшений на производстве зависит, в первую очередь, от людей и их желания. Инструменты бережливого производства – это уникальные знания и навыки, но, чтобы они заработали, нужны правильные руки и горящие глаза. Первые шаги на пути непрерывных улучшений завод уже сделал. Обучение и практика по оптимизации потока-образца раскрыли потенциал специалистов, которые теперь сами продолжат масштабировать запущенный процесс на другие производственные участки. У каждого из них масса полезных идей. Оставить их без внимания, не дать высказать, означает потерять самое ценное – потенциал каждого сотрудника. Уверен, что от этого вида потерь, выделяемых в культуре бережливого производства, ашинский завод уже застрахован», - говорит, директор регионального Фонда развития промышленности, являющегося оператором нацпроекта «Производительность труда» в Челябинской области. В планах ашинского производителя специальной и светодиодной светотехники - оптимизация всех этапов изготовления взрывозащищенных светильников ДСП-69, а также выработка плана по реализации мероприятий по повышению производительности труда на участках сборки других номенклатурных групп светильников. Таким образом, оптимизация охватит до 80% производства, что позволит заводу выйти на новый уровень качества, увеличить конкурентоспособность и удовлетворить потребности заказчиков.***Напомним, национальный проект «Производительность труда утвержден майским указом Президента РФв 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. Ещё одна задача – определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализуют региональные Министерство промышленности и Фонд развития промышленности. АО «Ашинский завод светотехники» - крупный отечественный производитель специальной и светодиодной светотехники - представляет собой единый производственный комплекс с полным машиностроительным циклом. Завод выпускает широкий ассортимент продукции, отвечающей высоким требованиям современного светодиодного рынка, и непрерывно повышает свои качественные показатели. Помимо прочего, предприятие выпускает продукцию с военной приемкой для нужд Министерства обороны РФ. AzAzA 2021-01-20YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Сотрудники ЧТПЗ углубляют опыт внедрения бережливого производства с помощью ...

Эксперты РЦК в сфере производительности труда получили правительственную бл ...

Челябинские производители металлоконструкций повышают эффективность с помощ ...

В Челябинской области стало больше сертифицированных экспертов, внедряющих ...

Благодаря нацпроекту почти 400 специалистов промышленных предприятий Челяби ... {comments_news}