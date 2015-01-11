В Челябинской области вновь похолодает до минус 35

В ближайшие три дня на Южном Урале будет морозно – самой холодной станет ночь с 22 на 23 января.

По ожиданиям синоптиков, в ночь на субботу температура опустится до –25, –30 градусов. В горных и низинных районах похолодает до –35. В Челябинске прогнозируют –31, –33.

Холодными будут и две предыдущие ночи, 21 и 22 января столбик термометра может опуститься до отметки –26 градусов. Дневные температуры в четверг и пятницу будут колебаться от –13 до –20 градусов.

В мороз возможна отмена занятий в южноуральских школах. Учеников каких классов оставят дома, зависит от температуры воздуха и скорости ветра.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-vnov-poholodaet-do-minus-35_133470.html