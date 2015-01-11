Инициативу Текслера по продлению льгот для резидентов ТОСЭР реализуют на федеральном уровне

Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Челябинской области станут еще более привлекательными для инвесторов. Произойдет это после принятия закона об увеличении льготного периода для резидентов с трех до четырех лет.

Законопроект об этом Минэкономразвития России разместило на федеральном портале проектов нормативных актов. До 26 января идут общественные обсуждения текста документа. Независимая антикоррупционная экспертиза по нормативному акту уже завершилась.

С инициативой продлить льготы в 2020 году выступал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отмечал, что для решения экономических проблем в моногородах региона нужно увеличить срок предоставления преференций в рамках ТОСЭР. В Бакале и Верхнем Уфалее льготный трехлетний период закончился соответственно в марте и ноябре 2020 года. В Озерске и Снежинске это произойдет в феврале 2021 года. Продление льгот послужило бы стимулом для увеличения числа инвесторов во всех ТОСЭР региона. Президент России Владимир Путин после обращения Алексея Текслера поручил правительству проработать этот вопрос.

В Челябинской области шесть ТОСЭР — в Бакале, Верхнем Уфалее, Озерске, Снежинске, Трехгорном и Миассе. Среди преимуществ работы в территориях опережающего социально-экономического развития — возможность применения пониженных тарифов страховых взносов. Совокупная ставка для резидентов составляет всего 7,6%. Сейчас заключено 33 соглашения с инвесторами. Общая стоимость всех проектов — более 700 млн рублей. В рамках их реализации будет создано свыше 600 рабочих мест.

https://www.1obl.ru/news/ekonomika/initsiativu-tekslera-po-prodleniyu-lgot-dlya-rezidentov-toser-realizuyut-na-federalnom-urovne/