Челябинская область развивает сотрудничество с Казахстаном в сфере экономики и промышленности

Впервые в этом году в Озерске при поддержке администрации округа и ПО «Маяк» была организована и проведена акция по сбору новогодних натуральных елок, пихт и сосен «Ёлки в дело». Жители Озерска принесли на пункты сбора около 150 хвойных деревьев Подробнее