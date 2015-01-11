2021-01-22YEKT10:00:00 | Губерния По решению Алексея Текслера на реализацию инициатив южноуральцев направят полтора миллиарда рублей Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Губернатор Челябинской области Алексей Текслер увеличил в два раза – до полутора миллиардов рублей – финансирование из областного бюджета на реализацию инициатив граждан. Напомним, в регионе впервые в этом году внедряется практика инициативного бюджетирования, которая дает возможность жителям муниципалитетов напрямую влиять на распределение бюджетных средств, решая вопросы местного значения.«В этом году жители смогут участвовать в распределении бюджетных средств. Помимо целевых субсидий на «Реальные дела», муниципалитеты получат средства на реализацию инициативного бюджетирования, - отметил Алексей Текслер. – В региональном бюджете на эти цели в конце 2020 года было предусмотрено 750 млн рублей, но в течение этого года мы увеличим эту целевую поддержку вдвое, предлагаем муниципалитетам это учитывать. Эти средства будут направлены в муниципалитеты, готовые к реализации проектов, в соответствии с законом, который принят Заксобранием. Обращаю внимание глав – год начался, эту работу нужно усилить, чтобы успеть значительную часть проектов реализовать уже в летний период».Напомним, с 1 января 2021 года в Челябинской области вступил в силу закон об инициативном бюджетировании – форме участия граждан в распределении бюджетных средств для решениях самых актуальных вопросов местного значения. Прием инициативных проектов уже стартовал и продлится до 1 марта. С марта по апрель конкурсные комиссии местных администраций приступят к рассмотрению инициативных проектов. Проект, получивший наиболее количество баллов, будет признан победителем и реализован.Напомним, жители могут участвовать в распределении средств бюджета для решения приоритетных вопросов местного значения: благоустройства, поддержки и развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, проведения культурных мероприятий, обустройства объектов социальной инфраструктуры, ремонта и строительства дорог местного значения и других. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиГубернатор Челябинской области Алексей Текслер увеличил в два раза – до полутора миллиардов рублей – финансирование из областного бюджета на реализацию инициатив граждан. Напомним, в регионе впервые в этом году внедряется практика инициативного бюджетирования, которая дает возможность жителям муниципалитетов напрямую влиять на распределение бюджетных средств, решая вопросы местного значения.«В этом году жители смогут участвовать в распределении бюджетных средств. Помимо целевых субсидий на «Реальные дела», муниципалитеты получат средства на реализацию инициативного бюджетирования, - отметил. – В региональном бюджете на эти цели в конце 2020 года было предусмотрено 750 млн рублей, но в течение этого года мы увеличим эту целевую поддержку вдвое, предлагаем муниципалитетам это учитывать. Эти средства будут направлены в муниципалитеты, готовые к реализации проектов, в соответствии с законом, который принят Заксобранием. Обращаю внимание глав – год начался, эту работу нужно усилить, чтобы успеть значительную часть проектов реализовать уже в летний период».Напомним, с 1 января 2021 года в Челябинской области вступил в силу закон об инициативном бюджетировании – форме участия граждан в распределении бюджетных средств для решениях самых актуальных вопросов местного значения. Прием инициативных проектов уже стартовал и продлится до 1 марта. С марта по апрель конкурсные комиссии местных администраций приступят к рассмотрению инициативных проектов. Проект, получивший наиболее количество баллов, будет признан победителем и реализован.Напомним, жители могут участвовать в распределении средств бюджета для решения приоритетных вопросов местного значения: благоустройства, поддержки и развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, проведения культурных мероприятий, обустройства объектов социальной инфраструктуры, ремонта и строительства дорог местного значения и других. AzAzA 2021-01-22YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Жители Челябинской области смогут напрямую участвовать в решении вопросов м ...

Каждый второй рубль бюджета-2020 пойдет трансфертом в муниципалитеты

Созданы правовые основы для реализации инициативных проектов в округе

С нового года в Челябинской области вступили в силу 5 важных законов

Текслер: Спрос будет жестким {comments_news}