2021-01-22YEKT13:00:00 | Губерния Представители Уральского НОЦ подвели итоги 2020 года Источник: пресс-служба УрФУ









Представители университетов, вошедших в Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы», подвели итоги работы в 2020 году. Ректор Уральского федерального университета (г. Екатеринбург) Виктор Кокшаров, проректор по научно-образовательным центрам и комплексным научно-техническим программам Южно-Уральского государственного университета Сергей Ваулин и ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив (Курган) рассказали о достижениях УМНОЦ и главных проектах, над которыми сейчас ведется работа.В 2020 году в Уральском НОЦ разработали более 200 передовых технологий, подали 646 заявок на регистрацию прав результатов интеллектуальной собственности. 55 процентов молодых ученых Свердловской, Челябинской и Курганской областей приняли участие в деятельности УМНОЦ, на проведение прикладных исследований и внедрение новых технологий было выделено более 5 миллиардов рублей внебюджетных средств. Участники НОЦ отработали механизмы работы, теперь они намерены приступить к реализации проектов.«Главная цель работы УМНОЦ – соединить потребности науки и образования с потребностями промышленности, создать современные продукты и технологии, которые могут быть внедрены в производство. Мы ориентируемся на достижения мировых коллег. Поэтому иностранные партнеры заинтересованы в наших продуктах и технологиях, в сотрудничестве с РФ. Уже сегодня в качестве наших индустриальных партнеров выступает „Siemens“ и „Boeing“. Среди ведущих российских корпораций-партнеров – „Росатом“ и „Роскосмос“», – рассказал Виктор Кокшаров. УМНОЦ активно развивает четыре направления: космос, экология, новая энергетика и новые материалы. В каждом из них есть ведущий проект. Для космической области таким стал проект создания ракетно-космического комплекса с многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем, куратором которого является Южно-Уральский государственный университет.«Мы хотим осуществить грандиозный проект, и нас ждет много вызовов, чтобы принять их, нужно объединить усилия специалистов в разных сферах. Первым шагом будет создание демонстраторов двигательной установки, системы управления и контроля, которые нужны для управления и самодиагностики ракеты-носителя. Аппарат сможет взлетать уже через 24 часа после посадки, поэтому отслеживание работы и возможных сбоев должно производиться с помощью системы контроля. В нашем проекте соединяются образование, наука и участие промышленных предприятий, ведь разработка дает как теоретические, так и практические результаты», – прокомментировал Сергей Ваулин, подключившийся к пресс-конференции по видеосвязи. В рамках проекта запланировано тесное сотрудничество с Государственным ракетным центром имени Макеева (Миасс) и с НИИ Машиностроения (Нижняя Салда).Создаваемая ракета-носитель должна доставлять на околоземную орбиту груз до 8 тонн. Группировка из нескольких ракет-носителей обеспечит быструю оборачиваемость заказов и ускорит процесс. Кроме ракет-носителей будет создана универсальная космическая платформа, выводящая, при необходимости, несколько космических объектов на околоземную орбиту.«Это важный проект, позволяющий доставлять и спутники, и грузы для космической станции. Целый комплекс существующих сейчас вопросов будет решен с ГРЦ Макеева и „Роскосмосом“. В 2024 году должна заработать часть проектов УМНОЦ, но ракетно-космическая разработка требует серьезных вложений и серьезной конструкторской работы, поэтому сроки ее реализации отодвинуты», — добавил Виктор Кокшаров.Соглашение о создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы» было подписано в 2019 году. В 2020 году УМНОЦ победил в федеральном конкурсе Минобрнауки, подтвердив свое звание научно-образовательного центра мирового уровня и получив дополнительное финансирование. Тогда же была представлена «дорожная карта» Уральского НОЦ, рассчитанная на период до 2024 года.Источник фото: пресс-служба УрФУ Источник: пресс-служба УрФУПредставители университетов, вошедших в Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы», подвели итоги работы в 2020 году. Ректор Уральского федерального университета (г. Екатеринбург) Виктор Кокшаров, проректор по научно-образовательным центрам и комплексным научно-техническим программам Южно-Уральского государственного университета Сергей Ваулин и ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив (Курган) рассказали о достижениях УМНОЦ и главных проектах, над которыми сейчас ведется работа.В 2020 году в Уральском НОЦ разработали более 200 передовых технологий, подали 646 заявок на регистрацию прав результатов интеллектуальной собственности. 55 процентов молодых ученых Свердловской, Челябинской и Курганской областей приняли участие в деятельности УМНОЦ, на проведение прикладных исследований и внедрение новых технологий было выделено более 5 миллиардов рублей внебюджетных средств. Участники НОЦ отработали механизмы работы, теперь они намерены приступить к реализации проектов.«Главная цель работы УМНОЦ – соединить потребности науки и образования с потребностями промышленности, создать современные продукты и технологии, которые могут быть внедрены в производство. Мы ориентируемся на достижения мировых коллег. Поэтому иностранные партнеры заинтересованы в наших продуктах и технологиях, в сотрудничестве с РФ. Уже сегодня в качестве наших индустриальных партнеров выступает „Siemens“ и „Boeing“. Среди ведущих российских корпораций-партнеров – „Росатом“ и „Роскосмос“», – рассказал Виктор Кокшаров. УМНОЦ активно развивает четыре направления: космос, экология, новая энергетика и новые материалы. В каждом из них есть ведущий проект. Для космической области таким стал проект создания ракетно-космического комплекса с многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем, куратором которого является Южно-Уральский государственный университет.«Мы хотим осуществить грандиозный проект, и нас ждет много вызовов, чтобы принять их, нужно объединить усилия специалистов в разных сферах. Первым шагом будет создание демонстраторов двигательной установки, системы управления и контроля, которые нужны для управления и самодиагностики ракеты-носителя. Аппарат сможет взлетать уже через 24 часа после посадки, поэтому отслеживание работы и возможных сбоев должно производиться с помощью системы контроля. В нашем проекте соединяются образование, наука и участие промышленных предприятий, ведь разработка дает как теоретические, так и практические результаты», – прокомментировал Сергей Ваулин, подключившийся к пресс-конференции по видеосвязи. В рамках проекта запланировано тесное сотрудничество с Государственным ракетным центром имени Макеева (Миасс) и с НИИ Машиностроения (Нижняя Салда).Создаваемая ракета-носитель должна доставлять на околоземную орбиту груз до 8 тонн. Группировка из нескольких ракет-носителей обеспечит быструю оборачиваемость заказов и ускорит процесс. Кроме ракет-носителей будет создана универсальная космическая платформа, выводящая, при необходимости, несколько космических объектов на околоземную орбиту.«Это важный проект, позволяющий доставлять и спутники, и грузы для космической станции. Целый комплекс существующих сейчас вопросов будет решен с ГРЦ Макеева и „Роскосмосом“. В 2024 году должна заработать часть проектов УМНОЦ, но ракетно-космическая разработка требует серьезных вложений и серьезной конструкторской работы, поэтому сроки ее реализации отодвинуты», — добавил Виктор Кокшаров.Соглашение о создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы» было подписано в 2019 году. В 2020 году УМНОЦ победил в федеральном конкурсе Минобрнауки, подтвердив свое звание научно-образовательного центра мирового уровня и получив дополнительное финансирование. Тогда же была представлена «дорожная карта» Уральского НОЦ, рассчитанная на период до 2024 года.Источник фото: пресс-служба УрФУ AzAzA 2021-01-22YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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