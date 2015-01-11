В Челябинской области снижается заболеваемость COVID-19

Источник: akket.com









Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала о текущей ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе в рамках традиционной пресс-конференции.«У нас продолжает сохраняться достаточно стабильная ситуация по снижению заболеваемости как на амбулаторном, так и на госпитальном этапе лечения. Средний темп прироста заболеваемости за последнюю неделю составил 0,8, также снижается количество госпитализированных в сутки. Практически на протяжении недели число выписанных превышает число заболевших и госпитализированных», – отметила Ирина Гехт.Свободный коечный фонд ковидного профиля на сегодня составляет 35,5%. С понедельника вернутся к плановой работе 1242 койки госпитальных баз и баз долечивания. Через неделю еще более 1000 коек начнут работать в плановом режиме. Уже весной завершится вторая очередь строительства Челябинского областного инфекционного центра. В 2021 году мощность новой инфекционной больницы увеличится примерно на 50%, что позволит значительно укрепить коечный фонд ковидного профиля и продолжить возвращение госпитальных баз к плановой работе.В Челябинской области поставили прививку от коронавирусной инфекции 11 823 человека. Стал известен график поставки вакцины в регион. По информации Министерства здравоохранения Российский Федерации, партия препарата «Гам-Ковид-Вак» поступит на Южный Урал с 24 по 31 января, это 55 600 доз. Еще 90 800 доз вакцины доставят в регион в феврале 2021 года.В эти выходные в торгово-развлекательных комплексах Южного Урала продолжится бесплатное тестирование ПЦР.Расписание и адресаЧелябинск:23 и 24 января-ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00-ТК «Космос» с 14:00 до 17:00-ТК «Горки» с 14:00 до 17:00-ТК «Куба» с 14:00 до 17:00-ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00-ТК «Кольцо» с 10:00 до 14:00Аша: ТК «ДНС» 23 января, с 11:00 до 14:00Златоуст: ТК «Тарелка» 23, 24 января, с 11:00 до 15:00Карталы:-ТК «Светофор» 23 января, 11:00 до 13:00- ТК «Доброцен» 24 января, 11:00 до 13:00Копейск: ТК «Слава» 23, 24 января, с 10:00 до 13:00Кыштым: ТК «Квартал» 23, 24 января, с 9:00 до 11:00Магнитогорск:23 января-ТК «Континент» с 10:00 до 12:00-ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 12:00-ТК «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00Миасс: ТК «Слон» 23, 24 января, с 12:00 до 15:00Пласт: ТК «Раздолье» 23, 24 января, с 10:00 до 14:00Сатка: ТК «Факел» 23, 24 января, с 11:00 до 12:00Южноуральск: ТК «Южный» 23, 24 января, с 10:00 до 12:00При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, медики рекомендуют за 2 часа до тестирования не принимать пищу и пить напитки.