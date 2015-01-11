На Южном Урале открывают клуб молодых семей

24 января 2021 года в 10.50 по линии 112 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от очевидца с сообщением о том, что в заборе школы № 22 (п. Татыш) застряла косуля Подробнее
Тест бывшего трехкратного чемпиона мира в полутяжелом весе копейчанина Сергея Ковалева снова дал положительный результат на синтетический тестостерон – таким образом, боксер провалил второй случайный добровольный тест на допинг перед боем с Бектемиром Меликузиевым из Узбекистана Подробнее
Мошенники, специализирующиеся на дистанционном хищении средств с карт клиентов банков, все чаще стали использовать телефонных роботов – их цель та же, что и у злоумышленников-людей – сбор персональных данных банковских карт Подробнее
В Челябинской области стартовала регистрация на участие в образовательном проекте «Осознанное родительство». Участниками могут стать пары в возрасте от 18 до 30 лет, которые находятся в браке не более пяти лет. Они получат бесплатные онлайн-консультации, смогут присоединиться к семинарам и мастер-классам, сообщает Молодежный ресурсный центр.Занятия будут проводиться по актуальным для молодых семей темам: право, субсидии и господдержка, ипотечный вопрос, устройство в детский сад, семейная психология, подготовка к беременности. Также участники попробуют свои силы в конкурсных испытаниях.«Осознанное родительство» — это образовательная платформа для молодых семей нашего региона. В 2019 году в Челябинске нашей командой был впервые проведен Фестиваль молодых семей, который получил поддержку губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Сейчас мы продолжаем историю и хотим развивать именно клубное движение с целью оказания образовательных услуг», — прокомментироваларуководитель проекта и председатель профкома ЧелГУАнастасия Башарова.Уже на этой неделе пройдут первые занятия — вебинары по медицинской профилактике от экспертов школы «Здоровый малыш» и онлайн-консультации с семейным психологом. Занятия будут проходить до конца апреля и завершатся конкурсом молодых семей, победители которого получат сертификаты в крупные торговые центры. Чтобы стать участником проекта, необходимо заполнить онлайн-анкету.Отметим, что проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного «Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала», при поддержке ЧелГУ и Челябинской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ.