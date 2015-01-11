Челябинская область стала лидером IX Всероссийской акции «Добровольцы – детям»

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подвел итоги IX Всероссийской акции «Добровольцы – детям». По ее итогам определены 38 лидеров по 8 номинациям акции. Челябинская область признана победителем в номинации «Всем миром — за счастье семьи» — результативное партнерское взаимодействие в интересах семьи и ребенка.За высокий уровень организации и проведения акции Челябинская область награждена дипломом Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также лидером акции в номинации «От сердца к сердцу» стало отделение всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в городе Троицке.Акция проводилась в поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Приоритетным направлением было определено содействие развитию детского добровольчества «Дети – детям» по оказанию помощи и поддержки сверстникам и вовлечению в добровольческое движение детей и молодежи из целевых групп.Челябинская область взаимодействует с Фондом поддержки детей с 2010 года. За это время в регион привлечено 48,7 млн рублей. На эти средства реализовано пять комплексов мер, направленных на профилактику социального неблагополучия, поддержку семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, на поддержку детей-сирот. За счет грантов приобретено оборудование, обучены специалисты и родители, созданы ресурсные центры, что позволило повысить качество реабилитационных услуг. Кроме того, расширена сеть учреждений, предоставляющих реабилитационные услуги, увеличен перечень услуг. На базе профессиональных стажировочных площадок Фонда прошли обучение специалисты, работающие с семьями и детьми.На протяжении 10 лет в области в рамках совместного проекта «Всероссийская детская линия телефона доверия» работает круглосуточный телефон по оказанию экстренной психологической помощи несовершеннолетним и взрослым 8-800-2000-122. Ежегодно на него обращается более 50 тыс. человек.Доброй традицией с 2016 года стало участие Челябинской области во Всероссийском конкурсе «Семья года», организуемом фондом. Ежегодно южноуральцы становятся победителями в различных номинациях. Это мероприятие направлено на укрепление авторитета семьи и помогает популяризовать семейные ценности. В 2020 году победу в номинации «Семья — хранитель традиций» стала семья Мансуровых из Кунашакского района.Более 10 лет журналисты Челябинской области принимают участие в конкурсе «В фокусе – детство» для социальных СМИ России. Творческое состязание демонстрирует успешные практики освещения темы семьи и детей. Представители средств массовой информации региона неоднократно занимают в нем призовые места, и их работы отмечены благодарностью Фонда.Челябинская область дважды становилась лидером всероссийской акции «Добровольцы – детям» под девизом «Добровольцы в поддержку семьи и детства, за социальную солидарность и взаимопомощь». Акция направлена на повышение общественного престижа родительства, укрепление института семьи.