Объявлен старт Всероссийского конкурса студенческих экопроектов «Мой зеленый вуз»

Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области подведены итоги областного конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года»: в номинации «Развитие коллективно-договорного регулирования в организациях» ПО «Маяк» признано абсолютным победителем Подробнее
Подведены итоги Областного фестиваля-конкурса новогодних спектаклей для детей "Морозко". Заявки на участие прислали 12 коллективов из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озерска и Верхнего Уфалея Подробнее
В минувшие выходные молодежь студенческих отрядов "Мирный атом 2021", депутат Собрания депутатов по микрорайону Заозёрный Василий Сметанин и члены Общественной молодёжной палаты организовали стройку снежной горки Подробнее
Для участия необходимо подготовить проект по внедрению раздельного сбора отходов, мер по водо- и энергосбережению, ресурсосбережению, озеленению и экопросвещению в вузе, сообщает Молодежный ресурсный центр.Десять команд, набравших наибольшее количество баллов, получат дипломы и тематические подарки. Все участники конкурса получат дипломы. Лучшие экопроекты будут рекомендованы администрациям российских вузов к реализации.Организаторы надеются, что с помощью конкурса «Мой зеленый вуз»студенты найдут и создадут работающие решения, которые смогут реализовать на территории своих учебных заведений, сделав их более экологичными.Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, собрать команду до 10 человек, выбрать от одного до семи направлений, ознакомиться с методическими рекомендациями, разработать и подать проекты на конкурс.Конкурс организован в рамках направления по работе со студентами общероссийской программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России.