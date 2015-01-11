Онлайн-марафон Фонда президентских грантов «Как за 4 недели собрать проект и превратить его в заявку»

С 5 февраля по 5 марта на платформе Фонда президентских грантов пройдет обучение всех желающих, активных СОНКО, желающих выиграть грант.

За четыре недели участники марафона разработают свой проект превратив его в заявку. Каждому обучающемуся будет предоставлена возможность проработать проект в группах с коллегами из других НКО, получить от тренеров ответы на вопросы по разработке социального проекта и заполнить заявку на грантовый конкурс.

Что ждет участников марафона:

- пошаговое проектирование: 5 тематических встреч с новыми упражнениями по каждому смысловому блоку;

- групповые онлайн-консультации по вашим проектам;

- поддержка закрепленного за группой тренера на протяжение всего марафона;

- обмен опытом с коллегами из других НКО из разных регионов России.

Количество мест ограничено. Регистрация до 5 февраля по ссылке: https://обучение.президентскиегранты.рф/Marafon2/

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45692/