Региональная налоговая служба призывает предприятия сферы общественного питания к прозрачной деятельности и применению контрольно-кассовой техники

УФНС России по Челябинской области приступило к реализации федерального отраслевого проекта «Общественное питание», основной целью которого является вывод предприятий общественного питания из теневого сектора экономики для создания равных, конкурентных условий ведения бизнеса, а также обеспечение интересов граждан и защиты прав потребителей.
Налоговая служба на постоянной основе проводит мониторинг расчетов, по итогам которого в отношении плательщиков, не применяющих контрольно-кассовую технику (ККТ), инициируются контрольные мероприятия. При этом проверки будут проводиться только в отношении недобросовестных участников рынка сферы общепита.Индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, при расчетах за оказание услуг общественного питания вправе не применять ККТ до 01.07.2021.Напомним, при расчете продавец обязан выдать кассовый чек на бумажном носителе. Если до момента расчета покупатель предоставил номер телефона или адрес электронной почты, то кассовый чек может быть направлен ему в электронной форме. Покупатели могут проверить выданный чек в разработанном налоговой службой бесплатном мобильном приложении «Проверка чеков ФНС России». С помощью этой программы можно легко и быстро проверить кассовый чек и, в случае обнаружения нарушения, в том числе факта невыдачи чека, направить жалобу в ФНС России.Проверить кассовый чек можно двумя способами:
посредством сканирования QR-кода, напечатанного на кассовом чеке (с использованием камеры мобильного устройства);
путем введения платежных данных вручную в приложении (все данные для ввода размещены на кассовом чеке).
За нарушения законодательства о применении ККТ статьей 14.5 КоАП РФ предусмотрены штрафные санкции.