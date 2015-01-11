2021-01-27YEKT12:00:00 | Губерния Троицкий центр содействия семейному воспитанию за счет гранта модернизирует реабилитационную базу Источник: пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области









В Троицком центре содействия семейному воспитанию появилось новое оборудование, которое позволит детям с тяжелыми множественными нарушениями развития приобрести, развить или улучшить навыки двигательной активности.В настоящее время здесь реализуется специальный проект по работе с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития «Цветик-семицветик». Это стало возможным благодаря гранту, выигранному в конкурсе инновационных социальных проектов программы «Право быть равным» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, областным и благотворительным средствам.Программа направлена на совершенствование и развитие двигательной активности воспитанников центра.«Мы закупили новое оборудование, которое позволит нашим детям с особенностями здоровья учиться передвигаться и в дальнейшем развивать свои двигательные способности. Кто-то из детей научится сидеть, ползать, самостоятельно передвигаться. Для этого приобрели передне-задний вертикализатор, опору для сидения, опору для ползания, ходунки-роляторы, ходунки-каталки, коврики массажные ортопедические, — рассказала директор Троицкого центра содействия семейному воспитанию Инна Ефименко. — С начала года мы используем это оборудование в работе с детьми, имеющих диагноз поражение центральной нервной системы, ДЦП, контрактуры суставов, другие нарушения центральной нервной и опорно-двигательной системы. Это оборудование научит ребенка выполнять правильные движения и держать физиологически правильные позы, базовому рефлекторному навыку движения – ползанию, реализация которого затруднена в связи с заболеванием ЦНС или ДЦП, способности стоять вертикально и удерживать тело в этом положении, удерживать равновесие в положении стоя и многому другому». Специалисты центра пояснили, что с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка систематические занятия с применением приобретенного оборудования помогут развить опорно-двигательную систему, стимулируют центральную нервную систему к скоординированной работе, тренировке мышечной системы и устойчивой физической памяти, что необходимо в дальнейшей реабилитации детей. Использование оборудования для развития двигательной активности в реабилитационных и абилитационных позволят реализовать индивидуальные физические возможности каждого ребенка и повысят качество их жизни.Отметим, в Троицком центре содействия семейному воспитанию проживают более 100 детей с инвалидностью, 70 из них находятся в отделении милосердия. Некоторые из малышей ранее проводили жизнь только в кровати, и ничего не видели за ее границами. Но два года назад специалисты центра начали применять новые методики по работе с такими детьми, которые в итоге преобразовались в проект «Цветик-семицветик», который победил в конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации под председательством М.В.Гордеевой (г.Москва), получил грант и поддержку властей области.В рамках проекта Троицкий центр в прошлом году уже приобрел программно-аппаратный комплекс «Колибри», который служит мощным инструментом развития полезных навыков ребенка, позволяющий без лишних усилий создавать собственные презентации, игры и обучающие программы); логопедический стол, позволяющий научиться грамотно произносить звуки, увеличить свой словарный запас, улучшить моторику рук, артикуляцию, зрительную, вербальную память; развивающий набор психолога, который предполагает комплексный подход по глубокой проработке внимательности, усидчивости, настойчивости, логического мышления, развития мелкой моторики, сенсорного восприятия и пространственных представлений; и другое.По итогам проекта специалисты планируют сформировать методические рекомендации по работе с детьми, имеющими множественные тяжелые нарушения развития и делиться ими с коллегами и родителями «особенных» детей. Источник: пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской областиВ Троицком центре содействия семейному воспитанию появилось новое оборудование, которое позволит детям с тяжелыми множественными нарушениями развития приобрести, развить или улучшить навыки двигательной активности.В настоящее время здесь реализуется специальный проект по работе с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития «Цветик-семицветик». Это стало возможным благодаря гранту, выигранному в конкурсе инновационных социальных проектов программы «Право быть равным» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, областным и благотворительным средствам.Программа направлена на совершенствование и развитие двигательной активности воспитанников центра.«Мы закупили новое оборудование, которое позволит нашим детям с особенностями здоровья учиться передвигаться и в дальнейшем развивать свои двигательные способности. Кто-то из детей научится сидеть, ползать, самостоятельно передвигаться. Для этого приобрели передне-задний вертикализатор, опору для сидения, опору для ползания, ходунки-роляторы, ходунки-каталки, коврики массажные ортопедические, — рассказала директор Троицкого центра содействия семейному воспитанию. — С начала года мы используем это оборудование в работе с детьми, имеющих диагноз поражение центральной нервной системы, ДЦП, контрактуры суставов, другие нарушения центральной нервной и опорно-двигательной системы. Это оборудование научит ребенка выполнять правильные движения и держать физиологически правильные позы, базовому рефлекторному навыку движения – ползанию, реализация которого затруднена в связи с заболеванием ЦНС или ДЦП, способности стоять вертикально и удерживать тело в этом положении, удерживать равновесие в положении стоя и многому другому». Специалисты центра пояснили, что с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка систематические занятия с применением приобретенного оборудования помогут развить опорно-двигательную систему, стимулируют центральную нервную систему к скоординированной работе, тренировке мышечной системы и устойчивой физической памяти, что необходимо в дальнейшей реабилитации детей. Использование оборудования для развития двигательной активности в реабилитационных и абилитационных позволят реализовать индивидуальные физические возможности каждого ребенка и повысят качество их жизни.Отметим, в Троицком центре содействия семейному воспитанию проживают более 100 детей с инвалидностью, 70 из них находятся в отделении милосердия. Некоторые из малышей ранее проводили жизнь только в кровати, и ничего не видели за ее границами. Но два года назад специалисты центра начали применять новые методики по работе с такими детьми, которые в итоге преобразовались в проект «Цветик-семицветик», который победил в конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации под председательством М.В.Гордеевой (г.Москва), получил грант и поддержку властей области.В рамках проекта Троицкий центр в прошлом году уже приобрел», который служит мощным инструментом развития полезных навыков ребенка, позволяющий без лишних усилий создавать собственные презентации, игры и обучающие программы);, позволяющий научиться грамотно произносить звуки, увеличить свой словарный запас, улучшить моторику рук, артикуляцию, зрительную, вербальную память;, который предполагает комплексный подход по глубокой проработке внимательности, усидчивости, настойчивости, логического мышления, развития мелкой моторики, сенсорного восприятия и пространственных представлений; и другое.По итогам проекта специалисты планируют сформировать методические рекомендации по работе с детьми, имеющими множественные тяжелые нарушения развития и делиться ими с коллегами и родителями «особенных» детей. AzAzA 2021-01-27YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: «Право быть равным»: в Троицке дети с тяжелыми множественными нарушениями у ...

В Сатке открылась реабилитационная комната для детей с инвалидностью

Южный Урал получил грант на постинтерное сопровождение детей-сирот

Южный Урал выиграл грант на поддержку детей с расстройствами аутистическогo ...

Южноуральские специалисты соцзащиты по работе с «особыми» семьями повысят с ... {comments_news}