2021-01-27YEKT14:00:00 | Губерния Челябинские дошколята готовятся выступить на городской спартакиаде Источник: Издательский дом «Комсомольская правда»









В детских садах областного центра проходят «Веселые старты» среди воспитанников старших подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений.Состязания среди детских дошкольных образовательных учреждений Челябинска в прошлом году были временно приостановлены по известным причинам, связанных с рядом ограничений. Состязания удалось провести лишь по нескольким видам спорта. Прежде такие турниры «детсадовцев» проходили и в районах областного центра и на общегородском уровне, в том числе, речь идет и о Спартакиаде дошколят.Однако в самих детских садах спортивная жизнь не останавливается. Так, по словам заведующей дошкольного образовательного учреждения Челябинска № 213 Татьяны Купцовой сейчас один из основных форматов проведения состязаний стали «Веселые старты», особенно среди старших подготовительных групп. Один из таких спортивных праздников недавно прошел в детском саду и собрал более 40 детишек.«Это спортивное мероприятия мы назвали «Зимние забавы», хотя все состязания, в том числе, и из-за морозной погоды, проходили у нас в зале, а не на улице - рассказывает инструктор по физической культуре детского сада №213 и организатор соревнований Марина Шаповалова. – Детишки отгадывали загадки, посвященные зимним видам спорта, бегали эстафеты – перевозили друг дружку на санках-ледянках, катились с помощью роликового тренажера, катили мячик в виде снежного кома, пролезали через специальный желоб и даже катали на лыжах по ковру… Ребята соскучились по спортивным состязаниям и сейчас каждый такое мероприятие для них большой праздник. Дети сейчас неплохо развиты физически. Многих родители водят на тренировки по различным видам спорта, а занятия в детском саду добавляют море эмоций. Ведь они состязаются здесь со своими сверстниками, друзьями, подружками. Соревновательный эффект очень полезен для воспитания. Ребята учатся и побеждать и одновременно достойно уступать соперникам».Отметим, что министерство образования и науки Челябинской области опубликовало приказ «Об утверждении календаря образовательных событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 2021 год». В перечне почти сотня мероприятий регионального и всероссийского уровня. Состязания среди групп старшего подготовительного возраста традиционно проводятся по районам города с отбором на городской финал по пяти видам спорта – шашкам, лыжным гонкам, плаванию, легкой атлетике и фитнесу. Источник: Издательский дом «Комсомольская правда»В детских садах областного центра проходят «Веселые старты» среди воспитанников старших подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений.Состязания среди детских дошкольных образовательных учреждений Челябинска в прошлом году были временно приостановлены по известным причинам, связанных с рядом ограничений. Состязания удалось провести лишь по нескольким видам спорта. Прежде такие турниры «детсадовцев» проходили и в районах областного центра и на общегородском уровне, в том числе, речь идет и о Спартакиаде дошколят.Однако в самих детских садах спортивная жизнь не останавливается. Так, по словам заведующей дошкольного образовательного учреждения Челябинска № 213сейчас один из основных форматов проведения состязаний стали «Веселые старты», особенно среди старших подготовительных групп. Один из таких спортивных праздников недавно прошел в детском саду и собрал более 40 детишек.«Это спортивное мероприятия мы назвали «Зимние забавы», хотя все состязания, в том числе, и из-за морозной погоды, проходили у нас в зале, а не на улице - рассказывает инструктор по физической культуре детского сада №213 и организатор соревнований. – Детишки отгадывали загадки, посвященные зимним видам спорта, бегали эстафеты – перевозили друг дружку на санках-ледянках, катились с помощью роликового тренажера, катили мячик в виде снежного кома, пролезали через специальный желоб и даже катали на лыжах по ковру… Ребята соскучились по спортивным состязаниям и сейчас каждый такое мероприятие для них большой праздник. Дети сейчас неплохо развиты физически. Многих родители водят на тренировки по различным видам спорта, а занятия в детском саду добавляют море эмоций. Ведь они состязаются здесь со своими сверстниками, друзьями, подружками. Соревновательный эффект очень полезен для воспитания. Ребята учатся и побеждать и одновременно достойно уступать соперникам».Отметим, что министерство образования и науки Челябинской области опубликовало приказ «Об утверждении календаря образовательных событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 2021 год». В перечне почти сотня мероприятий регионального и всероссийского уровня. Состязания среди групп старшего подготовительного возраста традиционно проводятся по районам города с отбором на городской финал по пяти видам спорта – шашкам, лыжным гонкам, плаванию, легкой атлетике и фитнесу. AzAzA 2021-01-27YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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