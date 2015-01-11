В Челябинской области 5 районов оказались полностью «чистыми» от COVID-19

В пяти городах и районах Челябинской области за минувшие сутки не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом – значительное количество заболевшихзафиксировано только в крупных городах.

В пятерке «чистых» муниципалитетов – поселок Локомотивный, Коркино, а также Аргаяшский, Чесменский и Октябрьский районы. По одному случаю зафиксировано в Карабаше, Усть-Катаве, Брединском, Варненском, Еткульском и Увельском районах. По два – в Уйском, Агаповском и Нагайбакском. По три-четыре – в Верхнем Уфалее, Кыштыме, Троицке, Верхнеуральском, Еманжелинском, Карталинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Кизильском, Красноармейском, Кусинском и Троицком районах. В остальных районах число заболевших варьируется в пределах от пяти до шести человек.

В лидерах – по-прежнему Челябинск и Магнитогорск – 86 и 34 случая. В Копейске – 22, в Миассе – 18, в Саткинском районе – 16, в Златоусте и Сосновском районе – по 10.

Всего за сутки в регионе выявлено 285 новых случаев. Общее число забоелвших и уже переболевших достигло 44 тыс. 98 человек.

На данный момент ситуация с коронавирусом такова, что число ковидных баз на Южном Урале стало избыточным. В регионе начался перевод больниц к плановой работе.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-5-rayonov-okazalis-polnostyu-chistymi-ot-COVID-19_133708.html