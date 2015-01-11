В Челябинск приедет президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик

Президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик станет почетным гостем Кубка губернатора Челябинской области по дзюдо. Статусные всероссийские соревнования пройдут 30-31 января в региональном Центре олимпийской подготовки по дзюдо имени заслуженного тренера России А.Е. Миллера, сообщает пресс-служба центра.Руководителя Европейского союза дзюдо (ЕСД) Сергея Соловейчика, который также является вице-президентом и членом Исполкома Международной федерации дзюдо и Федерации дзюдо России, и Челябинскую область связывает многолетняя история дружбы и сотрудничества. Именно благодаря ему в столице Южного Урала состоялись чемпионаты Европы-2012 и мира-2014, организация которых признана лучшей в истории этих соревнований. Отметим, что в ноябре 2020 года на очередном Конгрессе Европейского союза дзюдо (в онлайн-формате) россиянин Сергей Соловейчик был переизбран на пост президента этой организации на ближайшие четыре года. А в минувшем декабре стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Спортивная солидарность».Напомним, Кубок губернатора Челябинской области по дзюдо проводится с 2001 года, начиная с 2004 года - в стенах первого в России регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо. Челябинский турнир заслужил репутацию одного из самых престижных и хорошо организованных спортивных мероприятий подобного уровня на территории России. Его победителями в разное время были такие звезды отечественного дзюдо, как Виталий Макаров, Тамерлан Тменов, Дмитрий Морозов, Елена Иващенко, Ренат Мирзалиев, Иван Першин. Соревнования являются «мастерскими»: их победители могут выполнить норматив и получить почетное звание «Мастер спорта России». По итогам общекомандного зачета лучшему региону вручается главный приз - Кубок губернатора. За всю историю проведения состязаний главный трофей ни разу не покидал пределы Челябинской области.В этом году ожидается свыше 200 участников из более чем 20 регионов, в том числе из Челябинской, Свердловской, Омской, Самарской, Кемеровской, Московской областей, ХМАО, Пермского края, Москвы и Крыма. Спортсмены поспорят за награды в семи весовых категориях у мужчин (до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов), а также в семи весах у женщин (до 48, 52, 57, 63, 70, 78 и свыше 78 килограммов). Из-за ограничений, связанных с covid-19, соревнования будут проводиться без зрителей.В настоящее время дзюдо культивируется в 17 спортивных школах, Центре олимпийской подготовки по дзюдо имени А.Е. Миллера, 12 клубах. В общей сложности в них занимаются около 5000 человек. За 50-летнюю историю развития дзюдо в Челябинской области подготовлены олимпийский чемпион (Мансур Исаев, 2012 г., Лондон) и два чемпиона мира (Григорий Веричев, 1987 г., Эссен, Виталий Макаров, 2001 г., Мюнхен), два десятка призёров Олимпийских игр, чемпионатов планеты и континента. Ведущие дзюдоисты Челябинской области и их резерв ведут подготовку к летним Олимпийским играм в Токио-2020, которые перенесены на 2021 год, и Олимпиаде-2024 в Париже.
Источник: ЦОП по дзюдо Челябинской области