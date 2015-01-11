Ряд медучреждений Челябинской области теперь работает в плановом режиме

Стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Челябинской области позволяет постепенно возвращать медучреждения региона к плановой работе и сокращать количество «ковидных» коек. «Перевод коек в профильную деятельность происходит с учетом ситуации по коронавирусу в муниципалитетах, требований к логистике и маршрутизации пациентов. Основная цель — это восстановление прежней профильной деятельности медицинских учреждений и оказание доступной, качественной медицинской помощи пациентов при полной готовности в случае необходимости развернуть госпитальную базу и вернуться к приему больных COVID-19», – подчеркнул министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.Свободный коечный фонд на госпитальных базах составляет порядка 30%. С 1 февраля в регионе также возобновляются диспансеризация и профосмотры.«Это здорово и правильно. Ожидаемый возврат, пациенты довольны, и мысли позитивные – вроде как наконец побеждаем ковид! Кроме коронавирусной инфекции остаются другие болезни. Нагрузка на медицинских работников сейчас уменьшается, мы снова сможем принимать обычных пациентов», – отметил главный врач районной больницы села Долгодеревенское Владимир Самохвалов.На сегодняшний день полностью вернулись к своей профильной деятельности: районные больницы Верхнеуральска, Еткуля, Карталов и Сосновского района; ГКБ № 3 Миасса, ГКБ № 3 Магнитогорска, детская ГКБ № 7 Челябинска. В ОКБ №3 к плановой работе пока вернули 40 коек, в ГКБ №1 восстановил профильную деятельность хирургический корпус.«Мы вернулись к спокойной жизни. Я лично был практически в круглосуточном рабочем режиме, по всем вопросам, лечения пациентов, лекарственного снабжения. С 13 января мы принимаем плановых больных, нагрузка, безусловно, снизилась, работаем спокойно, в сравнении с прошлыми нагрузками», – рассказал главный врач районной больницы села Еткуль Евгений Леванидов.В течение недели полностью возобновят плановую работу ГКБ №11 Челябинска, ГКБ №1 Копейска, районная больница Каслей, Областной перинатальный центр и Областной госпиталь ветеранов. Частично вернутся к плановой работе – 120 коек в Саткинской больнице и 20 коек в Златоусте, 100 коек в ЦОМИД (Магнитогорск). Принимать пациентов смогут и базы долечивания – это больницы в Миасском, Увелке, Катав-Ивановске, Трехгорном и психоневрологическая больница Магнитогорска.«Мы очень соскучились по своим детям. Ведь дети и взрослые – это разные пациенты. Ребенок даже при температуре - носится, веселится, радует нас. Эмоционально мы соскучились, и все доктора ждали перехода в плановый режим. Считаем, что достойно выдержали испытания», – поделилась главный врач ДГКБ №8 города Челябинска Елена Пилипенко.Перевод в «доковидный» режим остальных больниц будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. По словам специалистов, переход на плановую медицину в первую очередь осуществляется в территориях, где снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией, и плановая помощь становится более востребована, прежде всего жителям с острыми нарушениями мозгового кровообращения, хирургического, терапевтического, гинекологического, кардиологического направлений.Напомним, в Челябинской областной инфекционной больнице в активную стадию перешло строительство второй очереди. Дополнительно к 11 действующим будет возведено три новых корпуса на 54 койки. В режиме повышенной готовности при неблагоприятной эпидемиологической ситуации в этих корпусах можно развернуть 216 ковидных коек, в режиме чрезвычайной ситуации – порядка 280. Новые корпуса должны принять пациентов уже весной 2021 года.Челябинский областной инфекционный центр был построен в рекордные сроки – за 74 дня. Круглосуточно на объекте работали более 1000 строителей и 100 единиц техники. На площади в 19 гектаров разместились 11 современных корпусов. С 12 ноября 2020 года больница начала принимать пациентов.