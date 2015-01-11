Учить китайский язык и работать с периодикой южноуральцы могут с помощью Публичной библиотеки

Пользователям главной библиотеки Южного Урала открыт доступ к системе «РУКОНТ» – уникальной межотраслевой базе полнотекстовых электронных документов. Не выходя из дома, читатели Челябинской областной универсальной научной библиотеки смогут поработать с журналами по общественно-политической тематике, вопросам экономики и права или выучить китайский язык, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.Число людей, говорящих на китайском, приближается к двум миллиардам, а число желающих изучить этот язык растет во всем мире. Около 10 лет в Челябинске популярно изучение не только английского языка, но и китайского – он стал неким пропуском в Поднебесную, которая открывает мир возможностей для обучения и работы за рубежом, а также для развития культурного сотрудничества.Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» содержит уникальную коллекцию китаистики – книг на китайском с переводами, которые читатели Челябинской областной универсальной научной библиотеки могут не только бесплатно читать, но и скачивать на свои устройства.Коллекция включает в себя учебники и учебную литературу – издания по грамматике и стилистике китайского языка, вводный иероглифический курс к «Практическому курсу китайского языка» и не только. В коллекции представлены пособия по чтению и переводу современной художественной литературы и практический курс речевого общения на китайском языке. Также есть издания об обычаях, традициях, современном мире Китая, демистификации китайской экономики.Все это поможет расширить знания о важнейших явлениях социальной жизни в современном Китае и пополнит словарный запас лексикой, востребованной для практической работы.Например, учебник по регионоведению Китая содержит обширные сведения по географии, истории, государственному устройству, культуре, науке и искусству Китайской Народной Республики как в ретроспективе, так и на современном этапе развития китайского общества.Пособие по социально-политической системе КНР познакомит со структурой и особенностями страны, рассматривая ее как совокупность подсистем: политической, конституционной, правовой, партийной, системы государственных органов и социальной стратификации.Многие издания коллекции имеют тексты на двух языках: русском и китайском. В них есть возможность поиска и копирования текста, в том числе на китайском языке. Издания можно читать на экране или скачать на компьютер, телефон или планшет.Вторая доступная коллекция – периодических изданий – состоит из журналов по общественно-политической тематике, актуальным вопросам экономики, управления и права. Для вас доступны издания по биологической, медицинской и фармацевтической химии, материаловедению, геологии нефти и газа. В коллекции представлены вестники вузов, академий, судебных организаций, международные работы по гражданскому, торговому, конституционному и государственному праву, популярные краеведческие издания – «Российская газета – Неделя. Урал и Западная Сибирь» и «Российская газета – Экономика Уральского округа».Среди других периодических изданий – «БИТ. Бизнес & Информационные технологии», «Жилищные стратегии», «Креативная экономика», «Химия в интересах устойчивого развития» и многие другие.Для работы с «РУКОНТ» в стенах библиотеки нужно воспользоваться логином (chellib2013) и паролем (111111).Для получения удаленного доступа необходимо отправить заявку по электронному адресу: snit@chelreglib.ru. В теме сообщения нужно указать «БД РУКОНТ».