ФРП расширил линейку и возможности программ льготных займов для проектов по переработке леса

Фонд развития промышленности существенно расширил возможности получения льготных займов для предприятий, занимающихся переработкой древесины.«В дополнение к запущенной по поручению Президента РФ программе ФРП «Проекты лесной промышленности», Наблюдательный совет Фонда расширил перечень оборудования по программе «Лизинговые проекты». Это позволит лесообрабатывающим предприятиям брать в льготный лизинг не только оборудование для лесопереработки, но также харвестеры и форвардеры. Кроме того, теперь деревопереработчики смогут по упрощенной схеме взять в лизинг под 1% годовых сортировочное, лесопильное, сушильное, дробильное и прессовое оборудование, станки для глубокой переработки и станки для сращивания и склеивания древесины, а также оборудование для гранулирования и изготовления пеллет и брикетов. Все эти меры направлены на усиление развития в стране отрасли глубокой обработки древесины», – отмечает глава Минпромторга России, председатель Наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров. В рамках программы «Лизинговые проекты» ФРП начал предоставлять деревообрабатывающим предприятиям (ОКВЭД №16) займы на приобретение харвестеров и форвардеров в лизинг под 1% годовых. Также взять в лизинг на льготных условиях теперь можно погрузочно-разгрузочную технику и самоходные машины, включая автопогрузчики и краны. В конце декабря 2020 года стартовала программа совместного финансирования с региональными Фондами развития промышленности «Проекты лесной промышленности». «Мы сможем привлечь в регион федеральные денежные средства на поддержку наших промышленников по ещё одной программе льготного финансирования. Малые и средние предприятия смогут получить по ней займы на приобретение технологического оборудования, модернизацию своих производственных мощностей для обработки древесины. Федеральный и региональный фонды предоставляют по данной программе совместный заём от 20 до 100 млн рублей под 1% или 3% годовых в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (наша часть).С такими дешёвыми займами Фонда развития промышленности лесозаготовители смогут расширить свои компетенции, став ещё и лесопереработчиками», - говорит директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.Для реализации более масштабных идей компании лесной промышленности могут воспользоваться действующей программой ФРП «Проекты развития» и получить заем на сумму до 500 млн рублей. А для финансирования небольших проектов работают отдельные программы регионального Фонда развития промышленности. Речь идёт о займах от 2 до 50 млн рублей на срок до 60 месяцев от 1% годовых. При этом со стороны заявителя требуется софинансирование 20-ти и более процентов бюджета проекта за счет собственных средств. Все эти меры направлены на то, чтобы предприниматели, которые раньше занимались только лесозаготовкой, могли переориентировать свои производства на более глубокую переработку древесины в связи с запретом экспорта «кругляка» с 2022 года. Федеральный Фонд развития промышленности в рамках действующих программ финансирования уже выдал более 60 займов на создание новых или модернизацию действующих деревообрабатывающих производств на общую сумму 13 млрд рублей. ***Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.Программы федерального и регионального Фондов позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. В частности, флагманская программа «Проекты развития» направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентной продукции.Соглашение федерального ФРП с региональным Фондом развития промышленности даёт возможность получать займы по совместным программам. Кроме того, ФРП Челябинской области разработал и реализует несколько собственных программ господдержки промышленных предприятий.