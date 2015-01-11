Отряды «Уральского десанта» отправились в муниципалитеты Челябинской области

В минувшие выходные бойцы студенческих отрядов отправились в муниципалитеты Челябинской области. В рамках акции «Уральский десант» ребята на протяжении недели будут помогать населению с различными хозяйственными делами, а также проводить образовательные и развлекательные мероприятия для детей и взрослых, сообщает пресс-служба Челябинского областного студотряда.Областная добровольческая гражданско-патриотическая акция «Уральский десант» является частью Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». На территории Челябинский области акция проходит в третий раз. В этом году участниками станут 120 студентов в составе шести добровольческих отрядов, базирующихся в ведущих образовательных учреждениях Челябинской области: ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУрГГПУ, УралГУФК, ОТИ НИЯУ МИФИ.Первым 30 января уехал из Челябинска в Чесменский муниципальный район ОУД «Ледяные львы». 31 января отправился из ЮУрГУ в Кунашакский муниципальный район ОУД «Наследие». Сегодня, 1 февраля, от главного корпуса Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета стартуют два отряда. ОУД «Снегирь» поедет в Нязепетровский муниципальный район, а ОУД «Полярная сова» - в Кыштымский городской округ.Домой молодежь вернется в первые выходные февраля. А 7 и 8 февраля в сельскую глубинку отправятся еще два студенческих отряда.Добавим, что акция реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом «Центр поддержки гражданских инициатив».
Источник: ЧОСО