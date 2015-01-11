На Южном Урале по программе «Стимул» построят школу, инженерные сети и дороги к новым микрорайонам

Источник: пресс-служба минстроя Челябинской областиВ Челябинской области в 2021 году будет продолжена работа по реализации программы «Стимул», которая направлена на строительство социальных и инфраструктурных объектов, а также автомобильных дорог, сообщает минстрой.Губернатор Челябинской областиуделяет особое внимание развитию социальной инфраструктуры в новых микрорайонах. Региональному минстрою была поставлена задача совместно с муниципалитетами подготовить заявку на участие в программе «Стимул», в рамках которой существует возможность получить федеральные средства для стимулирования строительства жилья и развития социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры. Эта заявка была одобрена Минстроем России. В 2021 году в рамках региональной государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Челябинской области» запланировано строительство двух автодорог в Челябинске к жилому комплексу «Ньютон» (строительство ул. Академика Макеева на участке от пр. Героя России Родионова Е.Н. до ул. 250-летия Челябинска; строительство пр. Героя России Родионова Е.Н. на участке от ул. Татищева до ул. Академика Макеева).В Магнитогорске в рамках программы запланированы работы в микрорайонах № 150 и № 147 (реконструкция автодороги по ул. Тевосяна от ул. 50-летия Магнитки до ул. Зеленый лог; автодорога по пр. Карла Маркса от ул. Зеленый лог до ул. Радужной).По программе «Стимул» также запланировано возведение инженерных сетей на землях Сосновского района, которые предоставлены многодетным семьям. Продолжится строительство школы на 1100 мест в Челябинске (микрорайон «Академ Риверсайд»), возведение которой началось в 2020 году.Программа «Стимул» входит в федеральный проект «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». Она предусматривает строительство школ, детских садов, медучреждений, автомобильных дорог, а также на подведение инженерных коммуникаций к новым жилым микрорайонам.Благодаря «Стимулу» повышается доступность социальных и других инфраструктурных объектов для населения, сокращаются финансовые и временные издержки застройщиков, ускоряются темпы реализации жилищных проектов.