2021-02-01YEKT14:00:00 | Губерния На Южном Урале продолжается перевод больниц в плановый режим Источник: призыв24.рф









В Челябинской области продолжается перевод госпитальных баз и баз долечивания по ковидному профилю в плановый режим, об этом рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.«Все больше медицинских организаций возвращаются к плановому оказанию помощи. Если раньше в регионе 7150 коек работали как госпитальные базы, то сегодня выходим на 4201 койку. Что касается баз долечивания, то к плановой работе возвращается 991 койка», – рассказала Ирина Гехт.За минувший день в Челябинской области подтверждены 278 новых случаев заболевания COVID-19. При этом выписаны по выздоровлению из медицинских организаций 579 человек. По ковидному профилю в регионе работает 4201 койка, свободный коечный фонд составляет 23%.В Челябинской областной инфекционной больнице в активную стадию перешло строительство второй очереди. Дополнительно к 11 действующим будет возведено три новых корпуса на 54 койки. В режиме повышенной готовности при неблагоприятной эпидемиологической ситуации в этих корпусах можно развернуть 216 ковидных коек, в режиме чрезвычайной ситуации – порядка 280. Новые корпуса должны принять пациентов уже весной 2021 года.В области продолжается вакцинация от COVID-19. Продолжается вакцинация южноуральцев из групп риска: медицинские и социальные работники, учителя школ, преподаватели вузов и ссузов, сотрудники полиции, лица старше 65 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями. Помимо этого, в регионе проходит свободная вакцинация жителей, с начала февраля любой желающий может записаться на вакцинацию на портале Госуслуг.Также в выходные проводится тестирование на коронавирус в торговых комплексах области, 30 и 31 января прошли ПЦР-тестирование 1270 южноуральцев. Источник: призыв24.рфВ Челябинской области продолжается перевод госпитальных баз и баз долечивания по ковидному профилю в плановый режим, об этом рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.«Все больше медицинских организаций возвращаются к плановому оказанию помощи. Если раньше в регионе 7150 коек работали как госпитальные базы, то сегодня выходим на 4201 койку. Что касается баз долечивания, то к плановой работе возвращается 991 койка», – рассказала Ирина Гехт.За минувший день в Челябинской области подтверждены 278 новых случаев заболевания COVID-19. При этом выписаны по выздоровлению из медицинских организаций 579 человек. По ковидному профилю в регионе работает 4201 койка, свободный коечный фонд составляет 23%.В Челябинской областной инфекционной больнице в активную стадию перешло строительство второй очереди. Дополнительно к 11 действующим будет возведено три новых корпуса на 54 койки. В режиме повышенной готовности при неблагоприятной эпидемиологической ситуации в этих корпусах можно развернуть 216 ковидных коек, в режиме чрезвычайной ситуации – порядка 280. Новые корпуса должны принять пациентов уже весной 2021 года.В области продолжается вакцинация от COVID-19. Продолжается вакцинация южноуральцев из групп риска: медицинские и социальные работники, учителя школ, преподаватели вузов и ссузов, сотрудники полиции, лица старше 65 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями. Помимо этого, в регионе проходит свободная вакцинация жителей, с начала февраля любой желающий может записаться на вакцинацию на портале Госуслуг.Также в выходные проводится тестирование на коронавирус в торговых комплексах области, 30 и 31 января прошли ПЦР-тестирование 1270 южноуральцев. AzAzA 2021-02-01YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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