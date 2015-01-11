2021-02-02YEKT05:00:00 | Губерния На Южном Урале продолжается перевод больниц в плановый режим работы Источник: призыв24.рф









В Челябинской области продолжается перевод госпитальных баз и баз долечивания по ковидному профилю в плановый режим работы, об этом рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.«Все больше медицинских организаций возвращается к плановому оказанию помощи. Если раньше в регионе 7 150 коек работали как госпитальные базы, то сегодня выходим на 4 201 койку. Что касается баз долечивания, то к плановой работе возвращается 991 койка», – рассказала Ирина Гехт.За минувший день в Челябинской области подтверждены 278 новых случаев заболевания COVID-19. При этом выписаны по выздоровлению из медицинских организаций 579 человек. По ковидному профилю в регионе работает 4 201 койка, свободный коечный фонд составляет 23%.В Челябинской областной инфекционной больнице в активную стадию перешло строительство второй очереди. Дополнительно к 11 действующим будет возведено три новых корпуса на 54 койки. В режиме повышенной готовности при неблагоприятной эпидемиологической ситуации в этих корпусах можно развернуть 216 ковидных коек, в режиме чрезвычайной ситуации – порядка 280. Новые корпуса должны принять пациентов уже весной 2021 года.В области продолжается вакцинация от COVID-19. Прививки ставят южноуральцам из групп риска: медицинским и социальным работникам, учителям школ, преподавателям вузов и ссузов, сотрудникам полиции, лицам старше 65 лет, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями. Помимо этого, в регионе проходит свободная вакцинация жителей: с начала февраля любой желающий может записаться на вакцинацию на портале Госуслуг.Также в выходные проводится тестирование на коронавирус в торговых комплексах Челябинской области, 30 и 31 января прошли ПЦР-тестирование 1270 южноуральцев. Источник: призыв24.рфВ Челябинской области продолжается перевод госпитальных баз и баз долечивания по ковидному профилю в плановый режим работы, об этом рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.«Все больше медицинских организаций возвращается к плановому оказанию помощи. Если раньше в регионе 7 150 коек работали как госпитальные базы, то сегодня выходим на 4 201 койку. Что касается баз долечивания, то к плановой работе возвращается 991 койка», – рассказала.За минувший день в Челябинской области подтверждены 278 новых случаев заболевания COVID-19. При этом выписаны по выздоровлению из медицинских организаций 579 человек. По ковидному профилю в регионе работает 4 201 койка, свободный коечный фонд составляет 23%.В Челябинской областной инфекционной больнице в активную стадию перешло строительство второй очереди. Дополнительно к 11 действующим будет возведено три новых корпуса на 54 койки. В режиме повышенной готовности при неблагоприятной эпидемиологической ситуации в этих корпусах можно развернуть 216 ковидных коек, в режиме чрезвычайной ситуации – порядка 280. Новые корпуса должны принять пациентов уже весной 2021 года.В области продолжается вакцинация от COVID-19. Прививки ставят южноуральцам из групп риска: медицинским и социальным работникам, учителям школ, преподавателям вузов и ссузов, сотрудникам полиции, лицам старше 65 лет, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями. Помимо этого, в регионе проходит свободная вакцинация жителей: с начала февраля любой желающий может записаться на вакцинацию на портале Госуслуг.Также в выходные проводится тестирование на коронавирус в торговых комплексах Челябинской области, 30 и 31 января прошли ПЦР-тестирование 1270 южноуральцев. AzAzA 2021-02-02YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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