2021-02-03YEKT13:00:00 | Губерния Пенсионеров Уйского комплексного центра пригласили на День здоровья Источник: пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области









«Здоровым быть - все болезни позабыть» – под таким девизом прошёл День здоровья среди пенсионеров и инвалидов группы отделения дневного пребывания муниципального учреждения «Уйский комплексный центр социального обслуживания населения».Местом для проведения Дня здоровья была выбрана лыжная база им. легендарного А.И. Тихонова. Всем желающим были предоставлены лыжи, скандинавские палки. После прогулки самые смелые могли покататься на тюбинге с горки. Сколько же было восторга и счастья у пожилых людей, сделавших это впервые. Понятно, что разовая прогулка вряд ли смогла укрепить здоровье, но заряд бодрости, энергии, сил почувствовали все участники мероприятия. А ещё у всех без исключения появилось желание прийти сюда снова.«Морозный воздух, азарт от езды на лыжах, прогулки со скандинавскими палочками – всё это бодрит, укрепляет здоровье, поднимает самооценку. На базе «Олимпиец» есть тренажёры, и мы, конечно, позанимались на них. Накачивали пресс, гребли на «лодке» и даже подтягивались», - делятся впечатлениями Сария Абдрезакова и Надежда Кузнецова.«Наша задача – как можно больше уделять внимание оздоровлению, пенсионеров и инвалидов, для этого в комплексном центре организуются информационные встречи для получателей социальных услуг по профилактике заболеваний, медицинское и психологическое консультирование, занятия по адаптивной физкультуре, спортивно-оздоровительные мероприятия», - говорит заведующая отделением дневного пребывания Оксана Рогач.Отметим, День здоровья прошел в рамках региональной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Источник: пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области«Здоровым быть - все болезни позабыть» – под таким девизом прошёл День здоровья среди пенсионеров и инвалидов группы отделения дневного пребывания муниципального учреждения «Уйский комплексный центр социального обслуживания населения».Местом для проведения Дня здоровья была выбрана лыжная база им. легендарного А.И. Тихонова. Всем желающим были предоставлены лыжи, скандинавские палки. После прогулки самые смелые могли покататься на тюбинге с горки. Сколько же было восторга и счастья у пожилых людей, сделавших это впервые. Понятно, что разовая прогулка вряд ли смогла укрепить здоровье, но заряд бодрости, энергии, сил почувствовали все участники мероприятия. А ещё у всех без исключения появилось желание прийти сюда снова.«Морозный воздух, азарт от езды на лыжах, прогулки со скандинавскими палочками – всё это бодрит, укрепляет здоровье, поднимает самооценку. На базе «Олимпиец» есть тренажёры, и мы, конечно, позанимались на них. Накачивали пресс, гребли на «лодке» и даже подтягивались», - делятся впечатлениями Сария Абдрезакова и Надежда Кузнецова.«Наша задача – как можно больше уделять внимание оздоровлению, пенсионеров и инвалидов, для этого в комплексном центре организуются информационные встречи для получателей социальных услуг по профилактике заболеваний, медицинское и психологическое консультирование, занятия по адаптивной физкультуре, спортивно-оздоровительные мероприятия», - говорит заведующая отделением дневного пребывания Оксана Рогач.Отметим, День здоровья прошел в рамках региональной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». AzAzA 2021-02-03YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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