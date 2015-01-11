2021-02-04YEKT05:00:00 | Губерния Брендовый маршрут Челябинской области оценят эксперты из Ассоциации туроператоров Источник:









Приглашенные специалисты проедут по маршруту и дадут свои рекомендации объектам туристического показа. После утверждения брендового маршрута его смогут продавать как региональные, так и федеральные туроператоры. Об этом рассказала заместитель директора по развитию туризма АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ирина Чиркова на пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс».Визит экспертной группы АТОР ожидается уже в середине февраля. Требования к маршруту очень серьезные и по длине дневных переездов, и по стоимости на человека, и по качеству туристской навигации.«Маршрут проходит по нашей горнозаводской зоне, в основном по территории туркластера «Горный Урал». В него вошли и озеро Тургояк, и «Солнечная долина», и национальный парк «Таганай», и Айские притесы, и многие другие популярные объекты, – рассказала Ирина Чиркова. – Маршрут – он называется «Южный Урал: горы, озёра, металл!» – будет представлен в двух вариантах, летнем и зимнем. Это четырехдневная поездка. Семь туроператоров Челябинской области активно включились в этот процесс: вместе с нашими специалистами они проехали маршрут, осмотрели объекты, дороги, парковки, инфраструктуру. Это была большая совместная работа. О маршруте мы еще расскажем подробнее».Кроме того, Ирина Чиркова озвучила первые итоги проекта «Юраль!», который команда Агентства международного сотрудничества Челябинской области запустила 16 декабря 2020 года. Напомним, «Юраль!» представляет собой чек-лист из 50 локаций, которые предлагается посетить участникам. Фото с локаций выкладываются в социальных сетях, а ссылка на пост отправляется организаторам. За набранные 10, 20, 30, 40 и 50 локаций можно получить подарок.«Несмотря на то, что конкурс идет всего полтора месяца, у нас уже есть участница, которая набрала 35 локаций, – отметила Ирина Чиркова. – Это возможно, так как по условиям «Юраля» в зачет идут поездки с лета 2020 года. Конечно, чаще всего туристы выкладывают фотографии из национальных парков, но начали выезжать и на менее раскрученные объекты, например, в Слюдорудник или на страусиные фермы. Также мы провели промомероприятия в горнолыжных центрах, вошедших в проект».Всего постов с хэштегом #юраль за это время в Инстаграме размещено уже более 1300, а организаторам проекта поступило 730 отметок о выложенных фотографиях в социальных сетях. Несколько участников забрали первые подарки – панамы, бейсболки, фирменные худи с логотипом проекта.«Нам уже звонят представители муниципалитетов и турбизнеса, спрашивают, как попасть в проект, – продолжает Ирина Чиркова. – Если «Юраль!» будет также активно развиваться, можно будет говорить и о втором этапе проекта».Еще один важный вопрос – проведение маркетинговых исследований, позволяющих понять, какие ассоциации вызывает Челябинская область у потенциальных туристов. Были проведены опросы жителей близлежащих регионов, а также Москвы и Московской области с помощью сервиса «Яндекс. Взгляд».«Все-таки самая популярная ассоциация – это метеорит, – говорит Ирина Чиркова. – И наша задача воспользоваться этим интересом, монетизировать его. Кроме того, респонденты интересуются уральскими горами, знают крупные города – Челябинск и Магнитогорск, наши хоккейные команды. При этом у жителей Свердловской области самая популярная ассоциация – это озера».Большинство респондентов готовы выбрать тур выходного дня, продолжительные путешествия им менее интересны. С семьей и детьми готовы путешествовать 57% опрошенных, что говорит о потенциале различных семейных программ.В качестве ресурса, на котором чаще всего получают информацию о достопримечательностях региона, респонденты называют официальный туристический портал. Он также был полностью обновлен и сейчас уже работает в тестовом формате на доменном имени Источник: https://chel.travel/sights/v-gosti-k-losyam-i-medvedyam/ Приглашенные специалисты проедут по маршруту и дадут свои рекомендации объектам туристического показа. После утверждения брендового маршрута его смогут продавать как региональные, так и федеральные туроператоры. Об этом рассказала заместитель директора по развитию туризма АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ирина Чиркова на пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс».Визит экспертной группы АТОР ожидается уже в середине февраля. Требования к маршруту очень серьезные и по длине дневных переездов, и по стоимости на человека, и по качеству туристской навигации.«Маршрут проходит по нашей горнозаводской зоне, в основном по территории туркластера «Горный Урал». В него вошли и озеро Тургояк, и «Солнечная долина», и национальный парк «Таганай», и Айские притесы, и многие другие популярные объекты, – рассказала. – Маршрут – он называется «Южный Урал: горы, озёра, металл!» – будет представлен в двух вариантах, летнем и зимнем. Это четырехдневная поездка. Семь туроператоров Челябинской области активно включились в этот процесс: вместе с нашими специалистами они проехали маршрут, осмотрели объекты, дороги, парковки, инфраструктуру. Это была большая совместная работа. О маршруте мы еще расскажем подробнее».Кроме того,озвучила первые итоги проекта «Юраль!», который команда Агентства международного сотрудничества Челябинской области запустила 16 декабря 2020 года. Напомним, «Юраль!» представляет собой чек-лист из 50 локаций, которые предлагается посетить участникам. Фото с локаций выкладываются в социальных сетях, а ссылка на пост отправляется организаторам. За набранные 10, 20, 30, 40 и 50 локаций можно получить подарок.«Несмотря на то, что конкурс идет всего полтора месяца, у нас уже есть участница, которая набрала 35 локаций, – отметила– Это возможно, так как по условиям «Юраля» в зачет идут поездки с лета 2020 года. Конечно, чаще всего туристы выкладывают фотографии из национальных парков, но начали выезжать и на менее раскрученные объекты, например, в Слюдорудник или на страусиные фермы. Также мы провели промомероприятия в горнолыжных центрах, вошедших в проект».Всего постов с хэштегом #юраль за это время в Инстаграме размещено уже более 1300, а организаторам проекта поступило 730 отметок о выложенных фотографиях в социальных сетях. Несколько участников забрали первые подарки – панамы, бейсболки, фирменные худи с логотипом проекта.«Нам уже звонят представители муниципалитетов и турбизнеса, спрашивают, как попасть в проект, – продолжает. – Если «Юраль!» будет также активно развиваться, можно будет говорить и о втором этапе проекта».Еще один важный вопрос – проведение маркетинговых исследований, позволяющих понять, какие ассоциации вызывает Челябинская область у потенциальных туристов. Были проведены опросы жителей близлежащих регионов, а также Москвы и Московской области с помощью сервиса «Яндекс. Взгляд».«Все-таки самая популярная ассоциация – это метеорит, – говорит. – И наша задача воспользоваться этим интересом, монетизировать его. Кроме того, респонденты интересуются уральскими горами, знают крупные города – Челябинск и Магнитогорск, наши хоккейные команды. При этом у жителей Свердловской области самая популярная ассоциация – это озера».Большинство респондентов готовы выбрать тур выходного дня, продолжительные путешествия им менее интересны. С семьей и детьми готовы путешествовать 57% опрошенных, что говорит о потенциале различных семейных программ.В качестве ресурса, на котором чаще всего получают информацию о достопримечательностях региона, респонденты называют официальный туристический портал. Он также был полностью обновлен и сейчас уже работает в тестовом формате на доменном имени http://www.chel.travel . Портал будет представлять собой удобный ресурс для туриста: с маршрутами и аудиогидами для самостоятельного путешествия, возможностью забронировать тур и место в гостинице. AzAzA 2021-02-04YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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