В Челябинской области четыре инвестпроекта включены в перечни приоритетных для получения налоговых льгот

Для создания привлекательных условий ведения бизнеса и стимулирования инвестиционной активности в Челябинской области реализуются системные меры поддержки предпринимателей и инвесторов. Такую задачу перед региональным правительством ставит губернатор Алексей Текслер. По итогам 2020 года четыре инвестиционных проекта включены в перечни приоритетных (ПИП), что дает их инициаторам право на получение с 2021 года льгот по налогам на имущество и прибыль. Общий объем капиталовложений составит более 4 млрд руб., предусматривается создание более 200 новых рабочих мест.Три инвестиционных проекта вошли в перечень по реконструкции и техническому перевооружению, а четвертый – по строительству. ММК-Метиз разрабатывает передовые технологии производства арматурной проволоки, проволоки с покрытиями и крепежных изделий. Фабрика «ЮжУралКартон» расширит производство гофрокоробов. «Трубодеталь» проведет техническое перевооружение. А «Связьтранснефть» создаст систему подвижной радиосвязи магистральных нефтепроводов.«Для приоритетных инвестиционных проектов снижение ставки по налогу на прибыль возможно до 13,5% в течение 5 последовательных налоговых периодов, а налог на имущество на тот же срок обнуляется. В прошлом году механизмам поддержки инвесторов мы уделили особое внимание. В частности, расширили действие инструмента ПИП и снизили порог вхождения в него в два раза», – комментирует министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.В настоящее время уже стартовал прием заявок на включение в перечни ПИП в 2021 году. Он продлится до 1 сентября. Претендовать на поддержку могут организации, реализующие или планирующие в Челябинской области инвестиционные проекты по строительству или реконструкции и техническому перевооружению объектов основных средств в одной из 23 сфер, в числе которых обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйство, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, образование, здравоохранение и др.Среднемесячная начисленная заработная плата в организации не должна быть меньше среднемесячной номинальной начисленной зарплаты за последний отчетный год в муниципалитете, где реализуется или планируется инвестпроект. Инвестпроект по строительству должен предусматривать капвложения не менее 250 млн рублей в Челябинском и Магнитогорском городских округах, не менее 150 млн – в Златоустовском, Копейском и Миасском городских округах и не менее 50 млн – в ином муниципалитете. В проект по реконструкции и техперевооружению необходимо инвестировать не менее 50 млн рублей вне зависимости от территории.Более подробную информацию можно найти по ссылке, а также получить по тел./факс: (351) 263-86-55, е-mail: K.Pervuhina@mineconom74.ru (Кристина Викторовна Первухина).