2021-02-04YEKT05:00:00 | Губерния В Челябинской области началась подготовка к пожароопасному сезону Источник: Владимир Богдановский









Специалисты лесного хозяйства Челябинской области заблаговременно готовят людей и технику к борьбе с лесными пожарами.Так, разработан сводный план тушения лесных пожаров на территории области, который уже согласован с Департаментом по УрФО, ФБУ «Авиолесоохра» и направлен на согласование в Рослесхоз, после чего будет представлен на утверждение главе региона Алексею Текслеру.Сводный план предусматривает группировку сил и средств в более чем 4 тысячи человек и почти 2 тысячи единиц техники, а также 5580 единиц спец оборудования.«Несмотря на то, что до начала пожароопасного сезона остается не менее 2 месяцев, подготовку к нему мы начали сразу, как закончился сезон 2020 года. В феврале мы планируем провести совещания по этому вопросу на территории 8 муниципальных районов – Брединского, Красноармейского, Пластовского, Октябрьского, Чебракульского, Миасского, Кунашакского и Каслинского», - сказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.Первое совещание Сергей Лавров провел на территории Брединского муниципального района, где в прошедшем сезоне произошло три крупных лесных пожара.В совещании приняли участие главы сельских поселений, представители лесхоза, прокуратуры, МЧС, МВД, противопожарной службы, полиции, казачеств, общества охотников и рыболовов.С разъяснением нового закона об организации тушения ландшафтных пожаров, согласно которого полномочия по организации их тушения возлагаются на Министерство общественной безопасности Челябинской области, выступил заместитель министра ведомства Валерий Устинов.На встрече рассмотрена дорожная карта, разработанная ГУ лесами, с перечнем основных мероприятий по подготовке и безопасному прохождению пожароопасного сезона 2021 года.Следующее совещание пройдет на территории Красноармейского муниципального района.«Вся техника, приобретенная в рамках национального проекта «Экология» регионального проекта «Сохранение лесов», до начала пожароопасного сезона будет поставлена на учет и закреплена за лесопожарными станциями. Таким образом, она сможет применятся по назначению с первых весенних пожаров. Кроме того, уже подготовлено техзадание на приобретение еще 28 единиц техники. Это МЛПК (малые лесопожарные комплексы), пожарные автоцистерны, трактора, грузовые и легковые автомобили», - добавил Лавров. Источник: Владимир БогдановскийСпециалисты лесного хозяйства Челябинской области заблаговременно готовят людей и технику к борьбе с лесными пожарами.Так, разработан сводный план тушения лесных пожаров на территории области, который уже согласован с Департаментом по УрФО, ФБУ «Авиолесоохра» и направлен на согласование в Рослесхоз, после чего будет представлен на утверждение главе региона Алексею Текслеру.Сводный план предусматривает группировку сил и средств в более чем 4 тысячи человек и почти 2 тысячи единиц техники, а также 5580 единиц спец оборудования.«Несмотря на то, что до начала пожароопасного сезона остается не менее 2 месяцев, подготовку к нему мы начали сразу, как закончился сезон 2020 года. В феврале мы планируем провести совещания по этому вопросу на территории 8 муниципальных районов – Брединского, Красноармейского, Пластовского, Октябрьского, Чебракульского, Миасского, Кунашакского и Каслинского», - сказал начальник Главного управления лесами Челябинской области.Первое совещание Сергей Лавров провел на территории Брединского муниципального района, где в прошедшем сезоне произошло три крупных лесных пожара.В совещании приняли участие главы сельских поселений, представители лесхоза, прокуратуры, МЧС, МВД, противопожарной службы, полиции, казачеств, общества охотников и рыболовов.С разъяснением нового закона об организации тушения ландшафтных пожаров, согласно которого полномочия по организации их тушения возлагаются на Министерство общественной безопасности Челябинской области, выступил заместитель министра ведомства Валерий Устинов.На встрече рассмотрена дорожная карта, разработанная ГУ лесами, с перечнем основных мероприятий по подготовке и безопасному прохождению пожароопасного сезона 2021 года.Следующее совещание пройдет на территории Красноармейского муниципального района.«Вся техника, приобретенная в рамках национального проекта «Экология» регионального проекта «Сохранение лесов», до начала пожароопасного сезона будет поставлена на учет и закреплена за лесопожарными станциями. Таким образом, она сможет применятся по назначению с первых весенних пожаров. Кроме того, уже подготовлено техзадание на приобретение еще 28 единиц техники. Это МЛПК (малые лесопожарные комплексы), пожарные автоцистерны, трактора, грузовые и легковые автомобили», - добавил Лавров. AzAzA 2021-02-04YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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