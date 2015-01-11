2021-02-04YEKT07:00:00 | Губерния Деревни в сети: «Ростелеком» подключил к бесплатному интернету 258 населенных пунктов Южного Урала Источник: ПАО «Ростелеком»









Компания «Ростелеком» успешно завершила в Челябинской области первый этап государственного проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) в 258 населенных пунктах численностью от 250 до 500 жителей. Проект был реализован ранее других регионов УрФО и Пермского края, где идет аналогичное по масштабам строительство инфраструктуры в рамках УЦН, сообщает пресс-служба Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».Для своевременной установки рекордного количества точек Wi-Fi-доступа провайдер за счет собственных инвестиций провел около 3000 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Эта цифра на 250 километров превышает общую протяженность границ Челябинской области (2750 км).Благодаря точкам Wi-Fi-доступа 90 тысяч южноуральцев в 30 районах области могут дистанционно записываться к врачу, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, оформлять документы, совершать покупки и общаться в онлайн-формате. В 2020 году объем трафика, прокачанного через точки выхода в интернет на Южном Урале, составил свыше 610 ТБ. Средняя продолжительность сессии, зафиксированная службой мониторинга «Ростелекома», длится два с половиной часа.Для прокладки инфраструктуры проекта УЦН связистам приходилось преодолевать серьезные препятствия: работать в сложных климатических условиях, бурить скальный грунт, искать варианты строительства в обход рек и озер, а также заповедных зон.Например, чтобы установить точку УЦН в поселке Увильды Кыштымского городского округа, специалисты связи пробурили пять проколов почвы в скальном грунте, используя специальную технику — машину горизонтально-направленного бурения. Максимальная глубина одного из проколов составила 8 метров, что сопоставимо с тремя этажами многоэтажного дома. Самый протяженный участок оптики, организованный в рамках проекта, находится в Нагайбакском районе. Чтобы установить точку Wi-Fi-доступа в селе Лебединое, «Ростелеком» протянул более 46 километров линий связи«Колоссальная оптическая инфраструктура, построенная за пять лет компанией «Ростелеком» по проекту УЦН, дает возможность жителям малых населенных пунктов Южного Урала пользоваться интернетом не только в радиусе точки Wi-Fi-доступа, но и подключать услугу широкополосного доступа в интернет в частный дом или квартиру. Сегодня жители 99 населенных пунктов 21 района Челябинской области уже пользуются высокоскоростным интернетом, организованным по оптике. В планах компании — дальнейшее развитие оптической инфраструктуры региона», - комментирует директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.Также с использованием инфраструктуры проекта по устранению цифрового неравенства к широкополосному доступу в интернет на Южном Урале подключены социальные организации — детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты, библиотеки, отделения почты. В 2021 году работа по предоставлению услуги широкополосного доступа в интернет населению, а также социально значимым объектам, будет продолжена. Источник: ПАО «Ростелеком»Компания «Ростелеком» успешно завершила в Челябинской области первый этап государственного проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) в 258 населенных пунктах численностью от 250 до 500 жителей. Проект был реализован ранее других регионов УрФО и Пермского края, где идет аналогичное по масштабам строительство инфраструктуры в рамках УЦН, сообщает пресс-служба Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».Для своевременной установки рекордного количества точек Wi-Fi-доступа провайдер за счет собственных инвестиций провел около 3000 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Эта цифра на 250 километров превышает общую протяженность границ Челябинской области (2750 км).Благодаря точкам Wi-Fi-доступа 90 тысяч южноуральцев в 30 районах области могут дистанционно записываться к врачу, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, оформлять документы, совершать покупки и общаться в онлайн-формате. В 2020 году объем трафика, прокачанного через точки выхода в интернет на Южном Урале, составил свыше 610 ТБ. Средняя продолжительность сессии, зафиксированная службой мониторинга «Ростелекома», длится два с половиной часа.Для прокладки инфраструктуры проекта УЦН связистам приходилось преодолевать серьезные препятствия: работать в сложных климатических условиях, бурить скальный грунт, искать варианты строительства в обход рек и озер, а также заповедных зон.Например, чтобы установить точку УЦН в поселке Увильды Кыштымского городского округа, специалисты связи пробурили пять проколов почвы в скальном грунте, используя специальную технику — машину горизонтально-направленного бурения. Максимальная глубина одного из проколов составила 8 метров, что сопоставимо с тремя этажами многоэтажного дома. Самый протяженный участок оптики, организованный в рамках проекта, находится в Нагайбакском районе. Чтобы установить точку Wi-Fi-доступа в селе Лебединое, «Ростелеком» протянул более 46 километров линий связи«Колоссальная оптическая инфраструктура, построенная за пять лет компанией «Ростелеком» по проекту УЦН, дает возможность жителям малых населенных пунктов Южного Урала пользоваться интернетом не только в радиусе точки Wi-Fi-доступа, но и подключать услугу широкополосного доступа в интернет в частный дом или квартиру. Сегодня жители 99 населенных пунктов 21 района Челябинской области уже пользуются высокоскоростным интернетом, организованным по оптике. В планах компании — дальнейшее развитие оптической инфраструктуры региона», - комментирует директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»Также с использованием инфраструктуры проекта по устранению цифрового неравенства к широкополосному доступу в интернет на Южном Урале подключены социальные организации — детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты, библиотеки, отделения почты. В 2021 году работа по предоставлению услуги широкополосного доступа в интернет населению, а также социально значимым объектам, будет продолжена. AzAzA 2021-02-04YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: «Ростелеком» определил ТОП-5 самых «прокачанных» поселков Челябинской облас ...

Алексей Текслер: Подключение к широкополосному Интернету малых населенных п ...

В Челябинской области продолжается работа по развитию телекоммуникационной ...

Жителей Саткинского и Пластовского районов подключили к бесплатному Wi-Fi в ...

Еще пять муниципалитетов Челябинской области присоединились к программе уст ... {comments_news}