2021-02-04YEKT09:00:00 | Губерния На «Уроке цифры» школьников Южного Урала научат противостоять киберпреступникам Источник: пресс-служба мининформа Челябинской области









С 8 по 22 февраля «Лаборатория Касперского» проведет для российских школьников «Урок цифры», посвященный проблеме защиты данных в Интернете. С помощью новых онлайн-тренажеров «Приватность в цифровом мире» дети узнают, какую информацию о себе не стоит размещать в Интернете, как противостоять мошенникам, а также научатся защищать свои персональные данные, сообщает мининформ.Цель урока, разработанного экспертами «Лаборатории Касперского», - помочь школьникам разобраться с вопросами личного пространства в цифровом мире и познакомить с профессиями в области кибербезопасности.Интерактивные уроки для учащихся с 1-го по 11-й класс включают в себя видеолекции и онлайн-тренажеры разного уровня сложности, в которых нужно будет, например, определить, какие именно данные нужно скрыть от посторонних или какие разрешения не нужно давать приложениям на смартфоне. Все материалы будут доступны на сайте Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности. — К тому же мы надеемся, что наши уроки и уроки наших партнеров по акции покажут, какой многогранной может быть сфера технологий, и побудят задуматься о карьере в ИТ».«Знания в области цифровой безопасности являются отправной точкой повышения пользовательских компетенций. Потребности пользователей разных возрастов отличаются, но без понимания основ кибербезопасности невозможен ни безопасный “серфинг” в интернете, ни разработка новых онлайн-продуктов. Задача государства – в рамках цифрового образования сформировать базовые знания о безопасности, чтобы пользователи интернета не поддавались на уловки кибермошенников и были уверены надежной защите своих персональных данных», - сообщил Евгений Кисляков, замглавы Минцифры России.Предыдущий «Урок цифры», прошедший по всей стране с 23 ноября по 13 декабря, был посвящен нейронным сетям и коммуникациям. По данным Минцифры России, с нейросетями во время необычных уроков информатики ознакомились около двух миллионов российских школьников, из которых свыше 167 тысяч - южноуральцы. По количеству вовлеченных школьников Челябинская область вошла в ТОП-10 регионов России.Справочно: «Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажерах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы. В любое время на сайте проекта доступны для проведения уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.Инициаторы «Урока цифры» — Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Партнерами проекта в 2020/21 учебном году выступают «Лаборатория Касперского», Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», компании Яндекс, «1С», Mail.ru Group. Технологические партнеры — образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика». Источник: пресс-служба мининформа Челябинской областиС 8 по 22 февраля «Лаборатория Касперского» проведет для российских школьников «Урок цифры», посвященный проблеме защиты данных в Интернете. С помощью новых онлайн-тренажеров «Приватность в цифровом мире» дети узнают, какую информацию о себе не стоит размещать в Интернете, как противостоять мошенникам, а также научатся защищать свои персональные данные, сообщает мининформ.Цель урока, разработанного экспертами «Лаборатории Касперского», - помочь школьникам разобраться с вопросами личного пространства в цифровом мире и познакомить с профессиями в области кибербезопасности.Интерактивные уроки для учащихся с 1-го по 11-й класс включают в себя видеолекции и онлайн-тренажеры разного уровня сложности, в которых нужно будет, например, определить, какие именно данные нужно скрыть от посторонних или какие разрешения не нужно давать приложениям на смартфоне. Все материалы будут доступны на сайте урокцифры.рф . Школьники смогут пройти уроки дистанционно, а поддержать их в этом смогут как родители, так и учителя. Для них предусмотрены рекомендации и памятки. Принять участие в «Уроке цифры» могут все желающие с компьютера, смартфона или планшета.«Благодаря “Уроку цифры” у нас есть возможность рассказать детям, как безопасно пользоваться теми возможностями, которые открывает перед ними цифровой мир. Только по данным нашего опроса, с кражей аккаунтов в социальных сетях или играх уже сталкивались 22% ребят, а 10% — с мошенничеством с использованием фальшивых сайтов или писем. Постоянно ограждать школьников от угроз в интернете — не выход, важно повышать их цифровую грамотность, чтобы они могли самостоятельно осваивать виртуальное пространство, — отмечает, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности. — К тому же мы надеемся, что наши уроки и уроки наших партнеров по акции покажут, какой многогранной может быть сфера технологий, и побудят задуматься о карьере в ИТ».«Знания в области цифровой безопасности являются отправной точкой повышения пользовательских компетенций. Потребности пользователей разных возрастов отличаются, но без понимания основ кибербезопасности невозможен ни безопасный “серфинг” в интернете, ни разработка новых онлайн-продуктов. Задача государства – в рамках цифрового образования сформировать базовые знания о безопасности, чтобы пользователи интернета не поддавались на уловки кибермошенников и были уверены надежной защите своих персональных данных», - сообщил, замглавы Минцифры России.Предыдущий «Урок цифры», прошедший по всей стране с 23 ноября по 13 декабря, был посвящен нейронным сетям и коммуникациям. По данным Минцифры России, с нейросетями во время необычных уроков информатики ознакомились около двух миллионов российских школьников, из которых свыше 167 тысяч - южноуральцы. По количеству вовлеченных школьников Челябинская область вошла в ТОП-10 регионов России.Справочно: «Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажерах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы. В любое время на сайте проекта доступны для проведения уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.Инициаторы «Урока цифры» — Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Партнерами проекта в 2020/21 учебном году выступают «Лаборатория Касперского», Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», компании Яндекс, «1С», Mail.ru Group. Технологические партнеры — образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика». AzAzA 2021-02-04YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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