О переписи — в соцсетях: объявлены призеры конкурса блогеров

Завершился конкурс мультимедийных проектов, посвященных Всероссийской переписи населения. Результаты опубликованы на официальном сайте ВПН www.strana2020.ru.В номинации «Аудиопроект от 5000 подписчиков» первое место занял подкаст «КритМышь».В номинации «Аудиопроект до 5000 подписчиков» лучшим признан подкаст «Ценная инфа».В номинации «Текстовый проект от 10000 подписчиков» жюри присудило победу Telegram-каналу «Теперь живите с этим». Второе место здесь получил проект Strana.Life, третье — «мне19».Конкурс мультимедийных проектов, посвященный Всероссийской переписи населения, стартовал 1 ноября 2020 года. С этого дня начался прием проектов от авторов и ведущих различных площадок и каналов в интернете и соцсетях.Конкурсанты могли снять видео или записать серию подкастов, сделать ряд постов или выбрать любой другой формат. Главное, чтобы материал в интернете рассказывал об одном из аспектов переписи и был интересен аудитории.Во время конкурса Медиаофис переписи провел для участников серию встреч с топовыми блогерами, известными ведущими и журналистами. Они рассказывали, как работать с такими важными серьезными темами, как статистика, как найти лучший формат и подход к аудитории.На втором этапе конкурса жюри отобрало лучшие работы, авторы которых получили премии на реализацию своих идей. По результатам творческого медийного состязания были выбраны победители, которым удалось создать по-настоящему интересные и популярные проекты, сообщает Медиаофис Всероссийской переписи населения.