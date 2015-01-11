Информация для любителей хоккея!

В России могут ввести новую выплату для беременных женщин. По словам депутатов Госдумы, разрабатывающих соответствующий законопроект, такая мера поможет женщинам пережить сложный период и улучшит демографические показатели Подробнее
Мошенники замаскировались под Центробанк России и предлагают получить якобы положенные «коронавирусные» выплаты – информация с символикой Центробанка распространяется под видом рекламы в соцсетях Подробнее
Представители крупнейшего в ЕАЭС интернет-магазина Wildberries совместно с экономическим блоком правительства области подбирают наиболее перспективную на Южном Урале площадку для реализации инвестпроекта по строительству логистического центра.
Уважаемые любители хоккея! Ранее заявленный матч «Маяк-Гранит» - ХК «Шк. Макарова» (г. Челябинск) отменяется. 13 февраля состоится матч «Маяк-Гранит» - «Звезда» (г. Чебаркуль) в рамках 73-го Чемпионата Челябинской области по хоккею с шайбой среди мужских команд в сезоне 2020-2021 гг.