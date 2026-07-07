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С Праздником!

 

С Праздником!

 фото: нейросеть.

Сегодня, в день памяти святых Петра и Февронии, мы говорим о том, что держит этот мир в равновесии. О любви, которая не боится расстояний. О верности,которая выдерживает годы. О семье, где каждый — опора для другого.

Редакция УКС-ТВ желает нашим читателям:

чтобы связь с близкими была крепче любого оптоволокна,чтобы любовь не знала таймаутов,а взаимопонимание работало без сбоев и помех.

Пусть каждый новый день дарит поводы для гордости друг за друга. Пусть дом будет местом силы, где ждут, верят и ценят.

Семья — это фундамент, на котором строится всё. И мы рады быть частью вашей жизни, помогая оставаться на связи с теми, кто по-настоящему дорог.

С праздником! 

2026-07-08PKT13:12:00
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